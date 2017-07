© Lilium Aviation / Das Lilium Gründungsteam von links): CEO Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner u. Patrick Nathen „Innovator of the Year“-Preis für revolutionäre Mobilität 5.7.2017 Nicht nur ihr geplantes Lufttaxi ist ein Senkrechtstarter: Die Lilium GmbH, ein Spin-off der Technischen Universität München (TUM) räumt die Gründer-Preise ab.





CEO Daniel Wiegand hat in Berlin nun den Titel ‘Innovator of the year’ des Wettbewerbs ‘Innovatoren unter 35’ erhalten, der von der deutschen Ausgabe der Zeitschrift ‘Technology Review’ ausgelobt wird.



Der Nachwuchspreis ‘Innovators under 35’ gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen für junge Unternehmer. Vor 17 Jahren wurde er vom US-amerikanischen Magazin ‘MIT Technology Review’ ins Leben gerufen. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Facebook-Gründer Mark Zuckerberg und Daniel Ek von Spotify. Die deutsche Ausgabe der Zeitschrift hat nun zum vierten Mal vielversprechende Innovatoren aus Deutschland gekürt. Die Gewinner sind automatisch auch für die internationale Liste der 35 Innovatoren unter 35 nominiert.



Den Titel ‘Innovator of the year’ erhielt Daniel Wiegand von Lilium . Das junge Unternehmen will die Mobilität revolutionieren. Die Idee: Ein Flugtaxi soll Passagiere in Zukunft ohne Stau mit 300 Kilometern pro Stunde zum Ziel bringen – und das mit klimafreundlicher Energie. Für diese Vision hat das TUM-Spin-off gerade einen Prototypen vorgestellt: ein Ultraleichtflugzeug, das senkrecht startet und landet. Insgesamt 36 Propeller auf den Flügeln treiben den Jet an. Gespeist werden sie aus Akkus, die 300 Kilometer weit reichen. Der Zweisitzer ist nicht nur leise, sondern soll auch noch doppelt so effizient sein wie aktuelle Elektroautos.



Lilium konnte kürzlich 10 Millionen Euro Beteiligungskapital akquirieren. Die Gründer Daniel Wiegand, Sebastian Born, Matthias Meiner und Patrick Nathen haben an der Fakultät Maschinenwesen der TUM studiert oder promoviert. Wiegand wurde bereits im ‘Handelsblatt’ zu den ‘100 Innovatoren Deutschlands’ gezählt, Meiner in die Liste ‘Forbes 30 Under 30 Europe’ aufgenommen.





