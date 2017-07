© Polysun E-Mobility in Polysun 10.0 3.7.2017 Mit dem Polysun-Release 10.0 haben Nutzer nun die Möglichkeit, Elektromobilität in Kombination mit Photovoltaik oder Blockheizkraftwerken abzubilden und Aussagen über die Wirtschaftlichkeit zu treffen





Winterthur - Elektromobilität wird auf Grund der ständig steigenden Zulassungszahlen für elektrisch betriebene Autos und Fahrräder in der Branche zunehmend diskutiert und in der Planung konzeptioniert. Durch die Möglichkeit überschüssigen (PV-)Strom in der Mittagszeit zu speichern und später für die Mobilität zu verbrauchen ergeben sich attraktive Möglichkeiten der Eigenverbrauchsoptimierung. Diese Massnahmen führen letztendlich zu einer steigenden Rentabilität des Gesamtsystems.



Mit Polysun können Sie nun die Vorteile einer Einbindung von Elektromobilität simulieren und Ihren Kunden ein intelligentes Gesamtkonzept demonstrieren.



Dazu gehören:

die Optimierung des Eigenverbrauchsanteils

die Berücksichtigung schwankender Strompreise (Börsenstrompreis)

die Rückspeisung elektrischer Energie ins Netz zur Netzstabilisierung (Regelenergie)

und damit die Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von PV-Speichersystemen



Neue Features in Polysun 10.0



Neue Komponente: E-Mobil (Auto, Fahrrad etc.) mit Eingabemaske für Fahrprofile

Erweiterte Auswertungen und neue Vorlagen für Systeme der Sektor-Kopplung

Plug-In-Steuerung zur Optimierung bestehender Steuerstrategien (Matlab, Python, Java)

Neue Komponente: Kühlwasser-Rückkühler für Wärmepumpensysteme

Schnittstelle zum thermohydraulischen Dimensionierungstool THD

Schnellerer Support und Austausch mit anderen Nutzern im Polysun User-Forum

Neue Kataloge und Datenbank-Updates (Photovoltaikforum, Solar Keymark- und SPF-Datenbank)





Artikel Online geschalten von: / holler /