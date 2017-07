© Nordex Nordex: Erstmals Großturbine auf 134 Meter hohem Stahlrohrturm 3.7.2017 Testführungen für Interessierte





Hamburg - Bereits im Februar dieses Jahres hat die Nordex-Gruppe erstmals eine 3-MW-Anlage auf einem 134 Meter hohen Stahlrohrturm auf einem Testfeld der windtest grevenbroich gmbh für den Projektentwickler GP Joule in Betrieb genommen. Bisher hatte der Hersteller seine Anlagen mit Nabenhöhen von über 120 Meter in Kontinentaleuropa ausschließlich auf Hybridtürmen – einer Kombination von Beton- und Stahlrohrturm – errichtet. Der Grund: Bei sehr großen Nabenhöhen wäre der Durchmesser eines herkömmlichen unteren Stahlrohrsegments über 4,30 Meter breit, so dass ein Transport unter Brücken hindurch nicht möglich gewesen wäre. Bei dem neuen Turm ist der Durchmesser im unteren Segment genau 4,30 Meter breit, so dass dieses logistische Nadelöhr behoben wurde.



Ziel des neuen Turmkonzepts ist es, das Know-how und die Erfahrung mit hohen Turmvarianten als Alternative zur Nutzung eines Hybridturms zu erweitern. Die vorliegenden, aktuellen Testergebnisse bestätigen bereits heute eine einwandfreie Eignung des Stahlrohrturms auch mit Blick auf eine 20jährige Betriebszeit der Turbine. Ab Mitte nächsten Jahres wird die Turmtechnologie vorerst für internationale Märkte für die kürzlich eingeführten Windenergieanlagen N131/3600 sowie N131/3900 verfügbar sein. Mit der weiteren Turmvariante senkt Nordex zudem erneut die Stromgestehungskosten seiner Anlagenflotte.



Der Standort des Projekts befindet sich in Nordrhein-Westfalen, im Windtestfeld Grevenbroich der windtest grevenbroich gmbh. Das Testfeld hat für Nordex eine historische Bedeutung. Hier hat das Unternehmen bereits im Jahr 2000 die damals weltweit erste Multimegawattanlage, die N80/2500, errichtet und in Betrieb genommen.



Auch GP JOULE Gründer und Geschäftsführer Ove Petersen zeigt sich erfreut über die Inbetriebnahme der Anlage: ‘Wir freuen uns sehr darüber, dass GP JOULE mit der Planung und dem Bau der 3-MW-Anlage des Windtestfeld Grevenbroich, nun bereits die zweite Kooperation mit Nordex im Kontext der Planung, Errichtung und des Betriebs eines neuen Anlagentyps auf einem Windtestfeld erfolgreich abschließen konnte. Besonders freut uns natürlich auch, dass GP JOULE nun auch die Betriebsführung der Anlage übernehmen wird.’



Bereits Anfang des Jahres wurde auf dem Windtestfeld Nord in der Südermarsch bei Husum die erste Schwachwindturbine N131/3600 von Nordex durch GP JOULE errichtet. ‘Dass Nordex auch für das Projekt in Grevenbroich erneut GP JOULE das Vertrauen entgegen gebracht hat, zeigt, dass die Kompetenz unseres Unternehmens bei der Planung und Realisierung komplexer Projekte im Markt wahrgenommen und honoriert wird – auch und gerade durch renommierte Industrieunternehmen aus Norddeutschland wie Nordex’, so Petersen weiter.



Die windtest grevenbroich gmbh öffnet am 7. Juli 2017 die Türen und bietet stündlich Testfeldführungen für Interessierte an. Die Aktion ist Teil der NRW.KlimaTage2017, die am 7. und 8. Juli 2017 in ganz Nordrhein-Westfalen stattfinden. An diesen Tagen öffnen rund 100 Projekte und Partner der KlimaExpo.NRW in mehr als 50 Städten ihre Türen für Bürgerinnen und Bürger.





