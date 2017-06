© Andreas / pixabay.com / In einer Druckerei Druckereien: Wie Unternehmen sich für den Umweltschutz stark machen 29.6.2017 Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit müssen sich nicht widersprechen.





So argumentierten erst kürzlich unzählige internationale Unternehmen, die sich durch die Ankündigung von US-Prässident Donald Trump, aus dem Pariser Klimaabkommen auszusteigen, entrüstet zeigten. Dass sich Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg alles andere als ausschließen, beweist auch die Druckereibranche, die sich seit längerem verstärkt für Umweltschutz und nachhaltige Produktion einsetzt. Wie die Maßnahmen im Detail aussehen und worauf Verbraucher achten sollten, zeigen diese zwei Beispiele mit unterschiedlichen Unternehmensschwerpunkten.



CEWE erhält B.A.U.M.-Umweltpreis



Das CEWE-Fotobuch wird inzwischen über ein dichtes Filialnetz in ganz Österreich oder online’ etwa über den BIPA Fotoshop ’ vertrieben. Ob sich auch solche Marktriesen für Umweltschutz und eine nachhaltige Produktion einsetzen, zeigt sich für den Verbraucher am offensichtlichsten an den bekannten Siegeln für Umweltschutz: Scrollt man auf der Homepage des BIPA Fotoshops weiter nach unten, findet man sowohl das ISO 14001- als auch das FSC-Zertifikat. Darüber hinaus sind hier der "blauen Engel" und Siegel von Lieferdiensten wie etwa für das DHL "GoGreen"-Programm oder den Vermerk "UPS Carbon Neutral Shipment" zu sehen. Daneben finden Verbraucher das Siegel des B.A.U.M.-Umweltpreises zu finden, der CEWE kürzlich verliehen wurde. Orientierung im Siegel-Dschungel bietet unter anderem das Cebra-Magazin: "Das Unternehmen erhielt den Preis für das herausragende nachhaltige Gesamtkonzept', das von einem zertifizierten Rechenzentrum bis hin zum klimaneutralen CEWE FOTOBUCH reicht".



Detaillierten Aufschluss über die Klimaschutzmaßnahmen von Unternehmen geben zudem Nachhaltigkeitsberichte, den dieser Artikel für das Fallbeispiel CEWE bereits näher durchleuchtet hat. Darin heißt es, dass das Unternehmen unter anderem innerhalb von 10 Jahren den Wasserverbrauch um 60 Prozent reduzieren konnte. Natürlich können auch Online-Druckereien keinen Wein aus Wasser machen; vielmehr profitieren sie auch von technologischen Fortschritten wie der Digitalfotografie. Dass früher wurde für das Entwickeln von Fotos deutlich mehr Wasser benötigt. Zudem entfallen durch den Digitaldruck Chemikalien für die Fotoentwicklung. Darüber hinaus arbeitet CEWE auch an der Reduktion des CO2-Ausstoßes, indem sie den Versand ’von der Verpackung bis hin zur Lieferung’ umweltfreundlich gestalten. So werden die Fotobücher etwa nicht in Plastik eingeschweißt und in recycelbare Materialien verpackt.





Samson Druck aus dem Salzburger Lungau: Betrieb komplett mit Ökostrom

