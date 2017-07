© Christoph Liebentritt/Global 2000 - Gedenken an Tschernobyl Australisches Schulorchester spielt in Ybbs für Tschernobyl-Kinder 1.7.2017 Der Verein Soziales Ybbs veranstaltet ein Benefizkonzert des Camberwell Girls Grammar School Symphony Orchester zu Gunsten krebskranker Kinder aus der Ukraine





Die Katastrophe von Tschernobyl wirft noch heute ihre Schatten auf die Ukraine: Ökologische, politische, soziale und vor allem gesundheitliche Probleme prägen den Alltag des Landes. GLOBAL 2000 hat sich schon 1995 dazu entschlossen, die Anti-Atomarbeit mit einem ganz besonderen Sozialprojekt zu ergänzen: dem Projekt Tschernobyl-Kinder. Der Verein Soziales Ybbs unterstützt das Projekt seit Jahren, indem er mit großem Engagement Erholungsaufenthalte für kranke und rekonvaleszente Kinder organisiert und betreut. Für die jüngsten Opfer der Langzeitfolgen des Super GAUs sind die Erholungsaufenthalte unvergessliche Erlebnisse, die ihren Genesungsprozess nachweislich positiv beeinflussen.



Das Symphony-Orchester der australischen Camberwell Girls Grammar School mit den Dirigenten Jennifer Meachem und Rohan Mack ist derzeit auf Europa-Tournee und macht nun auch in Ybbs halt, um mit einem Konzert die Finanzierung der Erholungsaktion für krebskranke Kinder aus der Ukraine zu unterstützen. Mit einem Ensemble von über 60 Schülerinnen präsentieren der Chor und das Orchester der australischen Camberwell Girls Grammar School ihr großartiges musikalisches Talent - und in diesem Fall auch ihr humanitäres Engagement.



Camberwell Girls Grammar School Symphony Orchester spielt für die Tschernobyl-Kinder



9.Juli 2017 19:30 Uhr Therapiezentrum Ybbs an der Donau

Persenbeuger Straße 1-3

3370 Ybbs an der Donau

Vorverkauf: 8,- / Abendkasse: 10,- Karten sind erhältlich in den Ybbser Trafiken, im Bürgerservicebüro der Stadtgemeinde Ybbs ([https://www.ybbs.gv.at/buergerinfo/] (https://www.ybbs.gv.at/buergerinfo/)) sowie bei der Personalvertretung im Therapiezentrum Ybbs





