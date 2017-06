© Motor Klassik / Ladestation der illwerke VKW bei der E-Rallye 8. Silvretta E-Auto Rallye Montafon: Auf den Berg mit E-Mobilität 28.6.2017 Elektroautos stehen bei der Silvretta E-Auto Rallye im Mittelpunkt





Stuttgart, – Parallel zur Old- und Youngtimer Rallye Silvretta Classic Montafon findet auch heuer wieder mit der 8. Silvretta E-Auto Rallye Montafon ein Wettbewerb für Fahrzeuge mit elektrischen und alternativen Antrieben statt. Auf den idyllischen Alpenstraßen beweisen die Automobile und deren Fahrer ihre Leistungsfähigkeit. Denn auf der rund 265 Kilometer langen, anspruchsvollen Strecke mit großen Höhenunterschieden müssen die Piloten mit der Energie besonders haushalten und die Reichweite stets im Blick behalten.



Die 8. Ausgabe der Silvretta E-Auto Rallye Montafon nutzt zwar die Anbindung an die Silvretta Classic Rallye des Veranstalters Motor Presse Stuttgart, wird aber für zwei statt drei Tage angesetzt. Außerdem startet die Rallye am Donnerstag, 6. Juli 2017, nicht wie die Klassik-Rallye in Partenen, sondern am Kirchplatz in Schruns. Die Streckenführung verläuft unabhängig von der 20. Silvretta Classic Rallye Montafon und endet am Freitag, 7. Juli 2017, mit einem eigenen Zieleinlauf und separater Siegerehrung bei den Postarkaden in Gaschurn.



Die Strecke



Am ersten Rallyetag, Donnerstag, 6. Juli 2017, geht es für das Teilnehmerfeld ab 12:46 Uhr von Schruns aus auf die 120 Kilometer lange Etappe. Sie führt zunächst zum Lünersee-Kraftwerk nach Latschau, wo das erste Fahrzeug gegen 12:54 Uhr eintrifft. Danach geht es über Gargellen und die Bielerhöhe zum Wendepunkt am Kops Speicher und von dort zurück über Partenen nach Schruns. Die ersten Fahrzeuge werden gegen 16:11 Uhr zurück am Kirchplatz in Schruns erwartet.



Am Freitag, dem zweiten Rallyetag, müssen die Teilnehmer eine längere Strecke bewältigen. Ab 10:15 Uhr startet das Feld in Vandans am Rodundwerk zur rund 145 Kilometer langen Etappe, die über Klösterle, und den Hochtannbergpass zur Mittagspause (ab 12:37 Uhr) im Alpengasthof Rössle am Faschinajoch führt. Von dort aus geht die Fahrt weiter über Raggal, Bludenz und St. Gallenkirch zum Zieleinlauf an den Postarkaden in Gaschurn (ab 15:34 Uhr).



Ab 15:00 Uhr erleben die Zuschauer, wie die Teilnehmer der 8. E-Auto Rallye Montafon ihre letzte Wertungsprüfung absolvieren und durch den Zielbogen fahren. Wie gerufen findet zeitgleich das Därflifest in Gaschurn statt, eine perfekte Gelegenheit zukunftsweisende Technologie vor authentischer Alpen-Atmosphäre hautnah zu erleben.



Wie in den vergangenen Jahren unterstützt Mercedes Benz auch die 8.Silvretta E-Auto Rallye Montafon als Premium Partner und ist bei der Rallye mit insgesamt sechs Smart Elektro-Fahrzeugen vertreten. Die Marke BMW ist mit einem i3 und einem i8 vor Ort, Tesla mit den Modellen X und S 70 und Volkswagen mit einem eGolf und einen Bus T2B. Die Modelle Opel Ampera, Lexus RX 450h, Hyundai IONIQ, Nissan Leaf komplettieren das Teilnehmerfeld.



Weitere Informationen mit Teilnehmerliste sowie genauem Zeit und Streckenplan finden sich auf der Eventseite der 8. Silvretta E-Auto Rallye Montafon und auf Facebook.



Mit dabei sind heuer auch Twike Maroc und ein OEKONEWS-Team.





Artikel Online geschalten von: / holler /