© Moorbad Harbach/ Im Moorbad Harbach wurde die erfolgreiche Zertifizierung der Gesundheits-und Rehabilitationsbetriebe Moorheilbad Harbach, Lebens.Resort Ottenschlag und Lebens.Med Zentrum Bad Erlach gefeiert Erstmals in Niederösterreich drei Gesundheitsbetriebe mit QMS-REHA 3.0 und ISO 9001:2015 zertifiziert 27.6.2017 Das Moorheilbad Harbach, das Lebens.Resort Ottenschlag und das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach bieten höchste Qualität in der Rehabilitation.





Moorbad Harbach/Ottenschlag/Bad Erlach - Das Moorheilbad Harbach, das Lebens.Resort Ottenschlag und das Lebens.Med Zentrum Bad Erlach wurden gemeinsam nach den international anerkannten Qualitätsmanagement-Normen QMS-Reha und ISO 9001:2015 zertifiziert. Damit sind sie die ersten Rehabilitations- und Gesundheitsbetriebe in Niederösterreich, die gleich zwei renommierte Qualitäts-Zertifizierungen tragen. Der neue Standard QMS-Reha 3.0 wurde überhaupt erstmals in Österreich umgesetzt. Der Hintergrund und das Ziel der beiden Normen: eine beweisbare, nachhaltige und ganzheitliche Gesundheitsförderung sowie eine erstklassige Betreuung durch qualifizierte Mitarbeiter innerhalb eines strukturierten Qualitätsmanagement-Systems.



Beim Festakt im Moorheilbad Harbach, an dem auch Landesrätin Dr. Petra Bohuslav und Chefarzt Dr. Martin Skoumal (Pensionsversicherungsanstalt) teilnahmen, zeigte sich Geschäftsführerin Karin Weißenböck stolz über die erfolgreiche Zertifizierung: "'Wer seine Stärken kennt, kann sich weiterentwickeln und seine Ziele erreichen' lautet unser Motto, unter dem wir nun auch die Zertifizierung mit den beiden international anerkannten Qualitätsmanagement-Normen erreichen konnten. Mein besonderer Dank gilt vor allem den Mitarbeitern, die das vergangene Jahr intensive Vorarbeit für das Audit geleistet haben und sich auch weiterhin darum kümmern, dass das Qualitätsmanagement gelebt wird und in ihre tägliche Arbeit einfließt. Durch das Setzen von Qualitätszielen arbeitet das gesamte Team laufend daran, unsere Patienten und Gäste während ihres Aufenthaltes professionell und kompetent zu betreuen."



Nach einer intensiven Vorbereitungsphase von rund einem Jahr erfolgte die Erstzertifizierung im Rahmen eines einwöchigen, externen Audits im April 2017. Christian Fleckenstein, leitender Auditor, in einer Grußbotschaft über das Audit: "Wir haben keine Qualitätsmanagement-Neulinge, sondern ein reifes und weit entwickeltes Qualitätsmanagement-System und eine gesundheitsfördernde Atmosphäre der Offenheit, Herzlichkeit und Zusammenarbeit erlebt.



Neben den regelmäßigen externen Überprüfungsaudits und Re-Zertifizierungsaudits werden auch in Zukunft interne Überprüfungen durch geschulte Mitarbeiter erfolgen.





Artikel Online geschalten von: / holler /