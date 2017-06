© Neo / Der neue 185 kw Charger in Hartberg Mit Fullspeed an der "Schnellsten" öffentlichen E-Ladestation Österreichs 27.6.2017 Eine Schnelladestation mit 185 Kilowattstunden Gesamtladeleistung steht in Hartberg- Laden bis Jahresende noch gratis möglich!





Die Stadtwerke Hartberg haben gemeinsam mit Vertretern der Stadt Hartberg

und dem Hersteller NEO-Natural Energy Organisation aus Graz eine Schnelladestation mit 185 Kilowattstunden Gesamtladeleistung eröffnet.

Bis zu vier E-Fahrzeuge können so gleichzeitig mit 100% Ökostrom versorgt werden. Bis zum Jahresende kann die Ladesäule kostenlos genutzt werden, lediglich eine Registrierung mittels RFID Karte (z.B. Bankomatkarte) ist notwendig.

Die Ladestation vom Typ Ensto Power Charger 2.0 verfügt über zwei AC

Ladestecker Typ2 (Wechselstrom, 22 + 43 Kilowattstunden) sowie einen CHADEMO

und einen CCS Ladestecker (Gleichstrom, 120 Kilowattstunden). Die 185 Kilowattstunden Gesamtleistung werden mittels Lastmanagement auf alle Verbraucher aufgeteilt.



Leider gibt es noch keine einheitlichen Systeme für alle Elektroautos, deswegen die 4 verschiedenen Anschlüsse, erklärt Christian Fries von der Natural Energy Organisation. In Europa gibt es erst eine Handvoll solcher Schnelllader

(über 50 kW). Bürgermeister Marcus Martschitsch und Stadwerke Geschäftsführer Peter Pilz möchten mit diesem Schnellladeangebot in der Innenstadt von Hartberg einen wichtigen Impuls für die E-Mobilität setzen.

Sie haben sich für den Ensto Power Charger von NEO entschieden, da dieser

am letzten Stand der Technik und am besten für die zukünftigen Entwicklungen

gerüstet ist. Diese Station ist das technisch derzeit maximal mögliche am Ladestationsmarkt und in Österreich einzigartig.





Artikel Online geschalten von: / holler /