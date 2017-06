© R20 Martin Hesz/ Verleihung des Innovation Award 2017 an Firma Kreisel Electric Arnold Schwarzenegger verleiht Austrian World Summit Innovation Award 2017 an Kreisel Electric 22.6.2017 Übergabe des ersten „Austrian World Summit Innovation Award 2017“ in Wien





Wien- Im Rahmen des jährlich stattfindenden Austrian World Summit, der von Arnold Schwarzeneggers Klimaschutzinitiative R20 veranstaltet wird, fand am 20.Juni vor der Hofburg die Übergabe des ersten ‘Austrian World Summit Innovation Award 2017’ statt. Der Innovation Award unterstreicht abermals die weltweite Vorreiterrolle der Firma Kreisel Electric bei der Entwicklung fortschrittlicher Technologien im Bereich E-Mobility. Das österreichische Unternehmen hatte bereits im Jänner dieses Jahres gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger den elektrischen Umbau des Luxus-Geländewagens auf Basis der Mercedes G-Klasse präsentiert. Schwarzenegger, der sich seit Jahren für eine saubere Zukunft stark macht, zeigte sich bei der heutigen Übergabe vor der Hofburg in Wien begeistert von dem Ergebnis. Der Wagen wird nun nach Kalifornien überstellt. Patrick Knapp-Schwarzenegger: ‘Ich freue mich schon sehr darauf, wenn Arnold dieses Auto in den USA fährt und auf diesem Weg zeigt, was mit E-Mobilität heute schon möglich ist: Ein toller Mercedes, der sich äußerlich nicht von einem anderen SUV unterscheidet – außer durch sein grünes Innenleben. Ich bin sicher, dass wir mit solchen Projekten Menschen auf der ganzen Welt gemeinsam begeistern können auch selbst aktiv etwas für unser Klima und unsere Umwelt und damit für unser aller Zukunft tun.’



E-Mobility Sensation aus Österreich für die Welt



Bei der international beachteten Konferenz, die mutige Vorreiter und erfolgreiche Best Practice Lösungen rund um Nachhaltigkeit und Klimaschutz vor den Vorhang holt, trat heute auch der ehemalige Gouverneur von Kalifornien selbst als Redner auf. Im Anschluss an seine Ansprache, bei der er die Wichtigkeit des Pariser Abkommens und neuer Entwicklungen der grünen Industrie hervorhob, übergab er den ‘Innovation Award 2017’ an die Firma Kreisel Electric für ihren Umbau eines Mercedes G-Klasse. Mit diesem Projekt schreibt das Mühlviertler Unternehmen Geschichte.



Kreisel Electric am Sprung in die USA: Firmengründung noch 2017



Bei der Verleihung des Awards waren die CEOs von Kreisel Electric, Philipp, Johann und Markus Kreisel sowie Christian Schlögl, vor Ort, um den Innovation Award von Arnold Schwarzenegger entgegen zu nehmen. Christian Schlögl: ‘Natürlich ist es für uns eine tolle Auszeichnung diesen Award und damit die Anerkennung für unsere Entwicklungsarbeit im Namen der gesamten Firma entgegennehmen zu dürfen. Wir sind ein junges, erst 2 Jahre altes Unternehmen und freuen uns, mit unseren E-Mobilitätsprojekten an der Weltspitze mit dabei zu sein. Wir haben erst kürzlich unseren neuen Standort in Rainbach in Oberösterreich eröffnet, bis 2018 planen wir 200 Mitarbeiter zu beschäftigen. Der nächste logische Schritt ist für uns Kalifornien, wo wir auch weiter mit unserem Partner Patrick Knapp-Schwarzenegger zusammenarbeiten und unsere Kooperation weiter vertiefen werden.’



Über Kreisel Electric



Die Familie Kreisel ist bereits seit über 35 Jahren in der Elektronikbranche tätig. Für ein gemeinsames Ziel verbinden die Brüder Philipp, Johann und Markus ihre unterschiedlichen Talente. Philipp ist der Maschinenbautechniker, Johann Elektroniker und Markus Kreisel bringt seine kaufmännische Ausbildung ins Team. Getrieben von der Vision, den elektrischen Antrieb in alle Bereiche der Mobilität zu integrieren, entwickelt KREISEL die weltweit leichtesten und effizientesten Hochleistungs-Batterien. Die Projekte reichen von E-Karts und PKW über Busse und LKW bis zu Booten und Flugzeugen, sowie stationären Speicherlösungen. Das spezielle Assembling und das innovative Thermomanagement sind entscheidend für die Leistungsfähigkeit der KREISEL-

Batterietechnologie. 2016 wurde der stationäre Stromspeicher präsentiert, 2017 eine innovative Schnellladesäule. Um der weltweiten Nachfrage nach den Batteriepacks gerecht zu werden, eröffnete KREISEL Electric 2017 den neuen Standort in Rainbach in Oberösterreich.



Über den Kreisel Electric G-Klasse:



Der Allrad-Elektroantrieb in der Electric G-Klasse bietet volle Geländegängigkeit und 100% Steigfähigkeit bei maximalem Fahrspaß. Zwei Elektro-Motoren erzeugen eine max. Leistung von 360kW und sorgen mit einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,6 Sekunden für Power. Die neuartige Akku-Technologie ermöglicht schnelles Laden mit bis zu 150kW. Durch die kompakte Bauweise der Kreisel Akku-Systeme ist es möglich zwei Akku-Packs mit einer Gesamtkapazität von 80 kWh zu verbauen. Damit wird eine Reichweite von rund 300 km möglich.



