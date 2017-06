© wks / enu Erstmals Wein4tler E-Mobilitätstag 22.6.2017 Sauberer Strom und saubere Mobilität gehören zusammen. Das zeigt der 1. Wein4tler Mobilitätstag auf dem Gelände der Windkraft Simonsfeld AG in Ernstbrunn am 24.6. ab 10 Uhr





Sauberer Strom und saubere Mobilität gehören zusammen. Das zeigt der 1. Wein4tler Mobilitätstag auf dem Gelände der Windkraft Simonsfeld AG in Ernstbrunn am 24.6. ab 10 Uhr. Unterschiedliche Hersteller stellen Elektro-Autos kostenlos für Testfahrten bereit. Die Teststrecke führt direkt zu den beeindruckenden Windrädern im Windpark Simonsfeld und retour. Bei diesem Erlebnistag für die ganze Familie darf die Besichtigung einer Windkraftanlage der 3 Megawatt-Klasse natürlich nicht fehlen.



Zum Programm gehören auch Fachvorträge rund um e-Mobilität. Am Informationsstand der Energieberatung NÖ erhalten Interessierte unter dem Motto ‘Fakten statt Mythen’ Antworten auf alle Fragen zu Anschaffung, Betrieb und Förderung eines elektrisch betriebenen Fahrzeuges. Am Firmenparkplatz können E-Scooter, Segways und ähnliches getestet werden. Für Unterhaltung sorgt ein Kabarett mit dem Titel ‘BIN LADEN – ohne Schmäh’ von Doris Holler-Bruckner & Karin Neckamm, die gezielt das Thema E-Mobilität für Frauen beleuchten.



Programm:

10.00 – 17.00 Uhr: Start der Probefahrten – alle gängigen E-Autos werden verfügbar sein. Fachvorträge e-Mobility (Ladetechnik, E-Mobility allgemein, e-mobil in NÖ etc.), Infos zu Förderungen, Testmöglichkeiten von e-bikes und e-Scooter etc.

10.40 Uhr Ankunft Sonderzug

ab 11.00 Uhr Begrüßung Bgm. Gangl, Eröffnung durch LR Stephan Pernkopf

11.00 – 17.00 Uhr Offene Windradtür im Windpark Simonsfeld II

16.45 Uhr Abfahrt Sonderzug



Am Abend steht dann Kultur im Rahmen eines Projekts des Viertelfestivals Weinviertel auf dem Programm. Auch hier dreht sich alles um die Kraft des Windes.

Wort.Wind.Bild ist ein spannendes Kulturevent. Heinz Cibulka wird zur Vernisage begrüßen und es erfolgt die Präsentation der Haiku Sieger aus 160 Einreichungen, sowie das Diaporama Rudi Weiss, der ‘Längste Elektroautokonvoi im Weinviertel’ soll zur

Eröffnung des Haiku-Wanderweges im Windpark Kreuzstetten fahren. Zum Abschluss läuft von 21:30-23:30 die open-air Filmvorführung ‘Take Shelter – ein Sturm zieht auf’.





Artikel Online geschalten von: / holler /