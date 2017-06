© Hyundai Erstes Wasserstoff-Auto im NÖ Landesdienst 23.6.2017 Nach Elektroautos nun auch ein Wasserstoffauto für den Straßendienst





Der niederösterreichische Straßendienst nimmt das erste Wasserstoffauto im NÖ Landesdienst in Betrieb. Damit wird die neue Technologie des Wasserstoffautos auf die Alltagstauglichkeit getestet und der Vorbildfunktion betreffend des Umweltgedankens Rechnung getragen.



Landesrat Ludwig Schleritzko: "Ich freue mich darüber, dass der NÖ Straßendienst bereits das 20. Auto mit Elektro-Antrieb in Betrieb nimmt. Der NÖ Straßendienst erfüllt somit bereits die Landesziele für 2020 aus der NÖ Elektromobilitätsstrategie 2014 bis 2020. Diese besagt einen E-Mobilitätsanteil von fünf Prozent am Pkw-Gesamtfahrzeugbestand in Niederösterreich."



Das Fahrzeug (Hyundai Type ix35 fuel cell) ist vorwiegend in der NÖ Straßenbauabteilung 4 in Wiener Neustadt im Einsatz. Der Antrieb erfolgt über eine Brennstoffzelle, in der Energie freigesetzt wird, die einen Elektromotor antreibt.





Artikel Online geschalten von: / holler /