Biogas: Teil unserer künftigen Energieversorgung 22.6.2017 Die Energieversorgung muss bald nur mehr auf erneuerbaren Energieträgern aufbauen





Wie Rockström und Kollegen in Ihrem Science-Artikel aufzeigen, müssen die weltweiten CO2 Emissionen alle 10 Jahre halbiert werden. Europa und Österreich sind gefordert, hier ambitioniertere Ziele zu setzen um Aktionen aller Trump auszugleichen. Der dadurch erlangte Vorsprung schafft Versorgungssicherheit und sichere Arbeitsplätze.



Biogas ist gewappnet für diese Anforderungen. Denn die 300 österreichischen Biogasanlagen



* vermeiden bereits jetzt über 600.000 t CO2 durch Ökostrom, Ökowärme, Biomethan und die Vergärung von biogenen Abfällen

* liefern aufgrund des Biomassespeichers verlässlich und zu jeder Zeit Strom

* versorgen ganze Dörfer und Städte mit günstiger Wärme

* beliefern Städte und Industrie mit nachhaltigem Biomethan

* stabilisieren die Stromnetze durch die regionale Verteilung und ihrer Verlässlichkeit

* beleben die regionale Wirtschaft durch ihren hohen Vorleistungsbedarf

* versorgen mit ihrem Umsatz 3500 ÖsterreicherInnen mit ausreichendem Einkommen * produzieren Naturdünger zum Humusaufbau und dienen damit der Lebensmittelversorgung

* ermöglichen durch Einspeisung in das Erdgasnetz die vielfach ausser Acht gelassene Versorgungssicherheit im österreichischen Stromnetz



Der notwendige Umstieg auf erneuerbare Energieversorgung bringt letztlich nicht nur günstige Energiepreise sondern auch technischen Vorsprung, Arbeitsplätze, Unabhängigkeit und Versorgungssicherheit. Damit Letzteres auch gewährt werden kann, bedarf es eines Mix an Energieträgern. Biogas hat hier mit der mehrfachen Möglichkeit zur bedarfsgerechten Produktion eine besondere Bedeutung. Mit dem jährlich produziertem Biogas könnten bereits heute 1 GW Gaskraftwerke 1 Monat lang mit erneuerbarer Energie betrieben werden.



