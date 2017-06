© Josch13/ pixabay.com GLS Bank investiert bis zu 1 Million EUR für das Gemeinwohlkonto 21.6.2017 Größte sozial-ökologische Bank Deutschlands geht Partnerschaft mit Genossenschaft für Gemeinwohl ein.





Wien, Bochum - Ethisches Banking in Österreich wird durch eine neue Kooperation belebt: Die GLS Bank – Deutschlands größte sozial-ökologische Bank – beteiligt sich mit bis zu einer Million Euro am Zahlungsinstitut der Genossenschaft für Gemeinwohl. Dieses Zahlungsinstitut wird das erste Gemeinwohlkonto Österreichs anbieten und damit den täglichen Zahlungsverkehr für gemeinwohlorientierte Unternehmen und alle Privatkund*innen ermöglichen. Der Start soll im ersten Halbjahr 2018 erfolgen.



Gestärkt in die nächste Etappe



"Damit ist nach einer mehr als einjährigen Vorbereitungsphase ein entscheidender Meilenstein geschafft’, freut sich Genossenschaftsvorstand Peter Zimmerl. Diese Kooperation bringt, abgesehen vom höchsten Kapitalzufluss in der Geschichte der Genossenschaft, einen Zusammenschluss von Know-How und Erfahrung im ethischen Banking. Zimmerl: "Wir freuen uns auf diese Zusammenarbeit und gehen zuversichtlich in die nächste Etappe." Nun gilt es, die angestrebte Lizenz als Zahlungsinstitut von der FMA zu erhalten und alle technischen, organisatorischen und aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen.



Sinn wichtiger als Gewinn



"Wir können das Bankprojekt finanziell und mit unserer Erfahrung aus 40 Jahren genossenschaftlicher Bankarbeit unterstützen, um sozialökologisches Banking in Österreich zu ermöglichen’ so Dirk Kannacher, Mitglied der Geschäftsleitung der GLS Bank. ‘Der Sinn steht für uns vor dem Gewinn.’



Über die GLS



Die GLS Bank ist Deutschlands größte sozial-ökologische Bank. Sie wurde 1974 in Bochum gegründet und erwirtschaftet aktuell mit mehr als 46.000 Mitgliedern eine Bilanzsumme von 4,6 Milliarden Euro. 2016 hat sie bei der Genossenschaft für Gemeinwohl Genossenschafts-Anteile im Wert von 100 000 Euro gezeichnet, mit der Beteiligung am zukünftigen Zahlungsinstitut baut sie nun die Partnerschaft strategisch aus.

www.gls.de



Über die Genossenschaft für Gemeinwohl

Die 2014 gegründete Genossenschaft ermöglicht es allen Bürgerinnen und Bürgern, zu Bank-Mitgründer*innen zu werden. Bisher haben sich über 5.300 Genossenschafter*innen mit einem Gesamtkapital von 3,8 Mio EUR beteiligt. Alle Menschen, Vereine und Unternehmen mit Sitz in Österreich, Deutschland und der Schweiz können ab 200 EUR mitgründen. Anfang Mai hat die Genossenschaft die erste gemeinwohl-orientierte Crowdfunding-Plattform Österreichs präsentiert, für Projekte, die vorab einer Gemeinwohl-Prüfung unterzogen wurden. Ab 2018 wird es das erste Gemeinwohl-Konto Österreichs für den täglichen Zahlungsverkehr geben.

www.mitgruenden.at





