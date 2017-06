© Astrid Knie/ Ökostromgesetz jetzt! Klimaschutz – Just do it! 20.6.2017 Kundgebung bei Austrian World Summit von Arnold Schwarzenegger - Ökostromgesetzesnovelle erster wichtiger Schritt





US-Präsident Trump steigt aus dem Klimaschutzabkommen aus. Eine Vielzahl an Regierungsvertretern kritisierten diesen Schritt. Auch unsere Politiker verurteilten diese Entscheidung aufs Schärfste.



Heute findet in der Hofburg der ‘Austrian World Summit’ mit hochkarätigen internationalen Referenten und Publikum statt. Redner aus Österreich werden hier der Welt von ihrem Bemühen um den Klimaschutz berichten. Bei der tatsächlichen nationalen Umsetzung geht dieser Pathos aber vielfach verloren und anstehende Maßnahmen werden nur zögerlich bzw. überhaupt nicht umgesetzt.



Bestes Beispiel ist die kleine Ökostromgesetzesnovelle, die bereits seit 3 Jahren diskutiert und verhandelt wird. Bis heute konnte keine Einigung erzielt werden.



Darum findet heute, 20. Juni 2017, von 8:20 bis ca. 9:30 eine Kundgebung am Heldenplatz vor der Hofburg statt. Vertreter aller politischen Parteien wurden eingeladen, sich zu Wort zu melden. In ihren Statements können sie sich eindeutig für den Klimaschutz und für den ersten Schritt in Österreich – der Umsetzung der kleinen Ökostromgesetzesnovelle – deklarieren!





Peter Püspöck, Präsident des Erneuerbaren Energie Verband

Bundeskanzler Christian Kern, SPÖ

Johann Höfinger, Umweltsprecher ÖVP

Wolfgang Katzian, Energiesprecher SPÖ

Christiane Brunner, Sprecherin für Umwelt, Klimaschutz und Energie Grüne

Axel Kassegger, Energiesprecher FPÖ

Michael Bernhard, Umweltsprecher NEOS

Ulla Weigerstorfer, Umweltprecherin Team Stronach



Das OEKONEWS-Team und POWERFUL-PEOPLE sind übrigens mit einer ganz besonderen Aktion vor Ort: "Gemeinsam MALEN gegen den Klimawandel", so der Titel. ACT NOW! Mach deine Gedanken frei und male für eine bessere Welt.



Wir laden alle ein, bei unserer PAINTINGAKTION an einem 4 x 5 m großem Bild mit dabei zu sein!





Artikel Online geschalten von: / holler /