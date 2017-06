© Wiener Linien Grüne Favoriten wollen Rasengleise für die Linie D im Bereich des Helmut-Zilk-Parks 18.6.2017 Breite Zustimmung im Bezirk





Wien - Die Grünen Favoriten freuen sich über die Eröffnung des zweiten Teils des Helmut-Zilk-Parks am 9. Juni. Klubobmann Wolfgang Schöpp: ‘Wir sind sehr froh, dass der Helmut-Zilk-Park als grüne Oase des Sonnwendviertels den BewohnerInnen endlich ganz zur Verfügung steht.’



In diesem Zusammenhang betont Schöpp aber auch, wie wichtig es ist, dass die Straßenbahnlinie D entlang des Helmut-Zilk-Parks in Form von Rasengleisen kommt! Schöpp: ‘Die SonnwendviertlerInnen wünschen sich Rasengleise und auch im Bezirk gibt es dazu eine breite Zustimmung. Jetzt sind die Wiener Linien und Stadträtin Ulli Sima am Zug.’ Der Klubobmann der Grünen Favoriten weiter: ‘Rasengleise wirken nachhaltig gegen die starke Hitzeentwicklung im Sommer und sind optisch eine Erweiterung des Parks. Es darf auf keinen Fall sein, dass der Helmut-Zilk-Park von einbetonierten Straßenbahngleisen eingefriedet wird!’



Deswegen werden die Grünen Favoriten erneut einen Antrag bei der Bezirksvertretungssitzung am 14. Juni einbringen.





