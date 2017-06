© Hans Braxmeier /Pixabay 3 von 4 PET-Flaschen umweltgerecht gesammelt und recycelt 18.6.2017 ARA AG: Trotz Sommerhitze hohes Umweltbewusstsein





Wien - Mit den Temperaturen steigt im Sommer auch der Getränkekonsum. Dadurch erleben auch die Sammlung und das Recycling von Getränkeverpackungen ihren Höhepunkt. Österreichs Konsumentinnen und Konsumenten steht dafür ein besonders bequemes und erfolgreiches Sammelsystem für PET-Flaschen, Getränkedosen, Getränkekartons und Glasflaschen zur Verfügung, das die umweltgerechte Verwertung sicherstellt.



Das Bewusstsein von BürgerInnen und Wirtschaft für PET als wertvoller Rohstoff ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. ‘Österreich liegt im Recycling von PET-Flaschen im internationalen Vergleich weit vorne: Bereits 3 von 4 PET-Flaschen werden in der getrennten Sammlung erfasst und können dadurch hochwertig recycliert werden’, erklärt Christoph Scharff, Vorstand der Altstoff Recycling Austria AG (ARA), die in Österreich die getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen organisiert. ‘Durch neue EU-Vorgaben werden wir dieses Niveau in Zukunft noch steigern.’



Wertvoller Rohstoff für die Industrie



Gleichzeitig entkräftet Scharff den Mythos, dass PET-Flaschen in die Verbrennung kommen, damit der Restmüll besser brennt. ‘PET-Flaschen sind zu wertvoll für das Feuer. In rohstoffarmen Ländern wie Österreich sind sie für die Industrie ein gesuchter Rohstoff für die Herstellung neuer Produkte. Im Restmüll wären sie verloren.’ Pro Jahr werden rund 25.000 t PET-Flaschen recycliert und wieder zu neuen Plastikflaschen oder anderen Produkten verarbeitet.



Durch den Einsatz neuer Recyclingverfahren ist es mittlerweile möglich, den hohen Anforderungen an Lebensmittelverpackungen gerecht zu werden und aus gebrauchten Flaschen einwandfrei lebensmitteltaugliches Recyclat für Getränkeverpackungen herzustellen. Derzeit stecken in Getränkeverpackungen aus PET-Material durchschnittlich schon über 30 % PET-Recyclat, in einzelnen Flaschen sogar schon bis zu 100 %.



Getrennt gesammelte Getränkedosen werden ebenfalls erfolgreich recycelt. Die Recyclingquote liegt aktuell bei rund 70 %. Metalle haben den Vorteil, dass sie praktisch unbegrenzt verwertet werden können. Darüber hinaus benötigt man für das Wiederaufschmelzen von Aluminium nur etwa 5 % der Energie, die zur Herstellung der gleichen Menge Primärmaterial erforderlich ist.



Bei Glasflaschen liegt die Recyclingquote bei mehr als 80 %. Glas kann unendlich oft eingeschmolzen werden und zu neuen Glasverpackungen geformt werden. Altglas schmilzt bei niedrigeren Temperaturen als Primärrohstoff, das spart Energie für die Schmelzöfen und trägt damit zur CO2-Reduktion bei.



Hohe Sammelmoral der ÖsterreicherInnen



Nach einer aktuellen IMAS-Umfrage unter 500 KonsumentInnen im Auftrag der ARA sammeln 95 % ihre Plastikflaschen getrennt. Dafür stehen ihnen österreichweit mehr als 270.000 Sammelbehälter zur Verfügung. Über 1,6 Mio. Haushalte sind bereits an die besonders bequeme Form der getrennten Sammlung mit dem Gelben Sack angeschlossen – Tendenz steigend. Christoph Scharff: ‘Glücklicherweise sind sich die Österreicherinnen und Österreicher heute stärker denn je bewusst, dass Recycling das Klima schützt und durch Recycling wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. Ressourcen, die auch Österreichs Wirtschaft dringend benötigt.’





Artikel Online geschalten von: / holler /