© wobogre / Wolfgang Borchers- pixabay.com Europäische Regierungen müssen ambitioniertere Klimagesetze umsetzen 18.6.2017 Mehr Ehrgeiz zur Erreichung der Klimaziele ist ein Muss





Die EU-Regierungen sollten die Forderung der Abgeordneten für ambitionierte Klimagesetze umsetzen. Transport & Environment (T & E) meint, dass trotz einer Abstimmung des Europäischen Parlaments für eine Umsetzung des ehrgeizigen Vorschlages des Umweltausschusses geschwächt wurde. Das Parlament unterstützte ambitioniertere Ziele als der Vorschlag der Europäischen Kommission, in dem eine Lücke für Forstkredite behalten wurde, so dass die Mitgliedstaaten damit keine Emissionssenkungen erreichen können.



Die Plenarsitzung des Parlaments stimmte dafür, dass die Länder ihre Emissionen entsprechend reduzieren, basierend auf einem realistischeren Ausgangspunkt - ab den Emissionsniveaus von 2018 oder den 2020 nationalen Klimazielen, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Die Anzahl der Forstkredite, die aufgrund der sehr schwachen Rechnungslegungsvorschriften in den laufenden LULUCF-Verhandlungen diskutiert wurden, sind nicht glaubwürdig. Während der derzeitige Vorschlag noch weit davon entfernt ist, die Ziele des Pariser Abkommens zu erfüllen, sagte T & E, dass die Ziele des Parlaments weit ehrgeiziger seien als der von der Kommission vorgeschlagene Text.



Cristina Mestre, Klimateur bei T & E, sagte: "Das ist Europas wichtigstes Klimagesetz. Die Position des Parlaments ist das absolute Minimum, was getan werden muss, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die EU-Regierungen waren schnell bei die Pariser Vereinbarung dabei, jetzt ist es Zeit für sie, das Geld dort einzusetzen, wovon sie sprechen und ein ernst zu nehmendes Klimaziel für 2035 festzusetzen."



Nach dem Vorschlag des Parlaments würden die Emissionseinsparungen 529 Mt CO2 sein, wie die Analyse von T & E aufzeigt. Dies ist eine Verbesserung von 452Mt zu dem Kommissionsvorschlag. Nach diesem Vorschlag der Kommission würden die Mitgliedsstaaten, die alle Flexibilitäten voll ausnutzen, bis zum Jahr 2030 nur noch Emissionen in Höhe von 76 Mt einsparen.



Cristina Mestre sagt: "Das Parlament hat es gut gemacht, um einige der Schlupflöcher zu schließen, die die Kommission vorgeschlagen hat, aber dann haben einige dazu ihrer eigenen "Flexibilitäten" eingeführt. Es darf keine weitere Schwächung des Gesetzes geben. Immerhin beinhalten die 2030-Ziele nicht nur die CO2-Verschmutzung, sondern auch besser isolierte Häuser, niedrigere Ölimporte, saubere Luft und die Schaffung von Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit einer Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft. "



Das Parlament hat auch beschlossen, die so genannte "Banken" -Flexibilität zu begrenzen , die die Mitgliedsstaaten daran hindern wird, große Mengen unbenutzter Zuweisungen von C02 aufzubauen und sie am Ende des Zeitraums zu nutzen, in dem die Ziele strenger sind. Auf der anderen Seite führte das Parlament eine 90MT-Lücke ein: die so genannte Early Action Reserve , die einige Mitgliedsstaaten belohnt, um Emissionseinsparungen unter einfacheren Zielen vor 2020 zu machen.



Die vorgeschlagene Effort-Sharing-Verordnung, die etwa 60% der gesamten Treibhausgasemissionen in Europa ausmacht, setzt für jene Sektoren, die nicht im Emissionshandelssystem abgedeckt sind, verbindliche nationale Emissionsreduktionsziele für den Zeitraum 2021-2030 fest, nämlich: Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft und Abfälle.





[1] Fern, Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte zurück für die EU auf Klima und Wälder (2017)



Http://www.fern.org/sites/fern.org/files/Reaction%20to%20ENVI%2C%20AGRI%20and%20ITRE%20votes.pdf





Artikel Online geschalten von: / holler /