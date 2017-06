© E-Mob-Train 4. E-Mob-Train Kurs ab Herbst 2017 19.6.2017 JETZT Frühbuchtarif ab € 560,- sichern! - Ziel von E-Mob-Train ist die Weiterbildung und Vernetzung von Personen, die sich mit Elektromobilität beschäftigen (möchten).





Der neue E-Mob-Train-Kurs startet im Herbst 2017!



Ablauf und Inhalte

Basismodul und vier flexibel kombinierbare Spezialisierungsmodule im Bereich Elektromobilität

keine Vorkenntnisse / keine Vorbildung erforderlich

Berufsbegleitende Weiterbildung auf E-Learning-Basis

Präsenz-Seminare zur Vertiefung der Inhalte (optional in Krems bzw. Innsbruck)



E-Mob-Train-AbsolventInnen

erhalten ein Zertifikat der Donau-Universität Krems

werden klimaaktiv Kompetenzpartner



Präsenz-Module

Krems an der Donau / Innsbruck

Auftakt, Spezialisierung 2+4

Mi, 11. Oktober 2017 / Mi, 18. Oktober 2017

Spezialisierung 1+3

Do, 12. Oktober 2017 / Do, 19. Oktober 2017



Kurskosten

Kursgebühr / Frühbuchtarif in Euro / Standardtarif in Euro

Einzelperson 640,-- (20% Rabatt) / 800,--

Gruppen (ab 3 Pers.) 560,-- (30% Rabatt) / 720,-- (10% Rabatt)



Die Kursgebühr ist umsatzsteuerbefreit.

Der Frühbuchtarif gilt bei einer Anmeldung bis 30. Juni 2017



Anmeldung



Onlineanmeldung bis 31.08.2017 möglich: emobtrain.at

Frühbuchtarife werden bei einer Anmeldung bis 30.06.2017 gewährt



Weitere Informationen und Kontakt

HERRY Consult GmbH (Projektleitung): DI Markus Schuster, Bettina Pöllinger, MA MSc

Tel: 01-504 12 58-40

office(at)emobtrain.at



E-Mob-Train Webseite: www.emobtrain.at





