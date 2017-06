© oekonews W.J.Pucher / Mit dem Bluetrain utnerwegs Reisen wie anno dazumal rund um Wien 15.6.2017 Eisenbahnromantik in der österreichischen Hauptstadt mit Blick in die Vergangenheit





© oekonews W.J.Pucher / Waren auf den nostalgischen Zug © oekonews W.J.Pucher / Der Nostalgiezug beeindruckt nicht nur Eisenbahnfans

Ein Donnerstagabend in Wien. Sonnenstrahlen erhellen den Perron am Bahnhof Heiligenstadt im 19. Wiener Gemeindebezirk. Die Station steht ebenso wie große Abschnitte der Vorortlinie unter Denkmalschutz. Vor den Waggontüren des B&B Bluetrain sind Teppiche ausgebreitet, Tabletts mit Sekt und Saft stehen bereit und die Gäste aus verschiedenen Ländern Europas sind voller Erwartung. Dann fährt das Dampfross mit den drei Romantikwaggons an. Es steht für unterschiedlichste Fahrten, wie Betriebsausflüge, Firmentagungen, Kongresse, Hochzeits- und Weihnachtsfeiern, und mehr zur Verfügung.



Christian Brenner und sein Sohn machen die Geschichte der österreichischen Eisenbahn wieder erlebbar. Es geht auf eine etwas andere Art und Weise zurück.

Vorbei an den Bahnhöfen der U-Bahn für deren künstlerische Ausgestaltung man den Architekten Otto

Wagner heran zog, der zahlreiche Stationen im Jugendstil errichten ließ. Diese Stationen sind zum Teil noch heute erhalten und zeugen insbesondere auf der Vorortlinie (heute Teil der S-Bahn Wien) sowie der heutigen U6 von früherem Glanz. Aber nicht nur das historische Wien sieht man aus den Fenstern des Zuges, sondern auch moderne Gebäude in der Stadt.



1983 gründete der Ingenieur Edmund Brenner gemeinsam mit seinem Sohn Christian die Firma B&B Dampflokomotiven Betriebsgesellschaft m.b.H.. B&B steht für Brenner und Brenner, Vater und Sohn. Waren es in den Anfangsjahren noch hauptsächlich Fahrten in den Nahbereich von Wien und St. Pölten, so hat sich in den letzten Jahren, dank der leistungsfähigeren Lokomotiven, immer mehr ein "Nostalgie- Städtetourismus" entwickelt.



Es geht an unterschiedlichste Orte, ein Highlight ist beispielsweise eine Reise für

Opernliebhaber am 7. Juli 2017 - zu "Verdis ‘Nabucco’ im Felsentheater Fertorákos ‘ in

Ungarn.





Weitere Informationen: www.bb-bluetrain.at



Wolfgang J.Pucher





