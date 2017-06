© Pete Linforth -pixabay.com R20 AUSTRIAN WORLD SUMMIT am 20. Juni 2017 in Wiener Hofburg 14.6.2017 Kick-off zur gleichnamigen Klimaschutz-Initiative von Arnold Schwarzenegger und Monika Langthaler unter dem Ehrenschutz von Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen





Die Initiative hat das Ziel eine globale, interaktive Plattform für internationale Best Practice Beispiele zur Erreichung der Pariser Klimaziele und der SDGs (Nachhaltigkeits-Ziele der UN) zu werden. Arnold Schwarzenegger und seine NGO R20 möchten gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen den internationalen Dialog vorantreiben und erfolgreiche Best Practice Beispiele weltweit vor den Vorhang holen. Vor allem Regionen und Städte sollen so bei der Umsetzung ihrer nachhaltigen Projekte unterstützt werden. Die Fortschritte und Erfolge werden ab jetzt jährlich beim R20 AUSTRIAN WORLD SUMMIT vorgestellt.



Neben hochrangigen österreichischen Gästen, werden folgende internationale Expertinnen und Experten erwartet:



Laurent Fabius (Präsident des COP21 in Paris und Präsident des Conseil constitutionnel), Amina Mohammed (stellvertretende UN-Generalsekretärin), LI Yong (Generaldirektor UNIDO), Erik Solheim (Generaldirektor UNEP), Patricia Espinosa (Generalsekretärin der UN-Klimarahmenkonvention), Maria Neira (Direktorin für Gesundheit und Umwelt der WHO), Johan Eliasch (CEO von HEAD und Gründer von COOL EARTH), Barbara Buchner (Leiterin der Climate Policy Initiative), Vidar Helgesen (Minister für Klimaschutz und Umwelt, Norwegen), und viele andere ExpertInnen und UmsetzerInnen.



Anmeldung zum R20 AUSTRIAN WORLD SUMMIT noch bis Mittwoch, 14. Juni 2017 unter folgendem Link: www.austrianworldsummit.com



R20 AUSTRIAN WORLD SUMMIT

Datum: 20 Juni 2017

Einlass ab 8:30 Uhr Beginn: 10:00 Uhr

Da es eine Live-Übertragung geben wird, beginnt die Veranstaltung pünktlich! Datum: 20.6.2017, 10:00 - 17:00 Uhr

Ort: Kongresszentrum Hofburg

Heldenplatz, 1010 Wien



