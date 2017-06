© Tesla Motors/ Model X Tesla Model X: Erstes SUV das in jeder Kategorie bei Crashtests 5-Stern Rating erreicht 13.6.2017 Tesla baut die sichersten Autos der Welt, wie neueste Tests der NHTSA in den USA beweisen





Das Model X ist das sicherste SUV-Fahrzeug, das es je gab. Die National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) hat angekündigt, dass das Model X nach der Durchführung unabhängiger Tests eine 5-Sterne-Sicherheitsbewertung in jeder Kategorie und Unterkategorie erreicht. Es ist das erste SUV, das jemals ein 5-Stern-Rating in allen Bereichen bekommt. Die Daten der NHTSA's Tests zeigen, dass im Model X die geringste Verletzungswahrscheinlichkeit aller SUVs besteht, von allen Fahrzeugen, die in dieser Kategorie je getestet wurden. Von allen Autos, die je von NHTSA getestet worden sind, ist das Model X an zweiter Stelle, überholt nur vom Tesla Model S.



Die Ergebnisse der Tests bedeuten, dass Model X Insassen im Falle eines schweren Crashs, insgesamt 93% Wahrscheinlichkeit haben, ohne eine schwere Verletzung davon zu kommen. Bei Tesla Motors sieht man das Ergebnis als einen Beweis dafür, dass das Engagement für den Aufbau der sichersten Autos auf den heutigen Straßen sich auch wirklich umsetzen lässt.





