Steyregg ELEKTRISIERT: momo  Modern Mobil 2017

„momo – Modern Mobil 2017" 13.6.2017 Oberösterreichs größte Elektro-Mobilitätsveranstaltung, die „momo – Modern Mobil 2017" findet am Sonntag, 18. Juni 2017 im Sport- und Freizeitzentrum Steyregg statt.





Am Sonntag öffnet Oberösterreichs größter Elektro-Mobilitätsevent, die ‘Modern Mobil 2017’ ihre Pforten und bietet den Besucherinnen und Besuchern ein vielfältiges Programm rund um die Themen Elektromobilität und erneuerbare Energien.



* Über 30 verschiedene Elektro- und Plug- in Hybrid Fahrzeuge zum Probefahren

* Informationen rund um Erneuerbare Energien (Photovoltaik, Stromspeicher, uvm.)

* Rennbahn mit ferngesteuerten Elektrofahrzeugen vom Elektro Racing Team

*+Alltags- und Praxiserfahrungen mit dem ElektroMobilitätsClub austauschen

* Feuerwehrausstatter Magirus Lohr

* Testgelände mit dem Weidemann Elektro- Hoftrac

* Projektvorstellung des weltweit ersten, umgebauten Oldtimer-Traktors

* ORF OÖ- Bühne mit Gernot Hörmann, inklusive Live Musik mit der Band ‘Grenzn`los’

* Gewinnspiel, als Hauptpreis wartet ein Tesla Model S für einen ganzen Tag

* Geführte Segway- und Cityexpress- Touren durch das historische Stadtzentrum,





Voranmeldung im Bürgerservice bei Fr. Keplinger (0732/640155 –DW 71)

...Und vieles mehr Für das leibliche Wohl sorgt die Freiwillige Feuerwehr Lachstatt, die ab 9:00 Uhr ihre Feldmesse in der Stockhalle veranstaltet und diese anschließend mit einem Frühschoppen ausklingen lässt.



DENN: Nur GEMEINSAM sind wir Oberösterreichs größte Elektro-Mobilitätsveranstaltung!





Kontakt: momo @ steyregg.at oder 0676/488 0807 (Bernhard Matschl)

Facebook-Veranstaltungsseite: www.facebook.com/events/1238589572893000





