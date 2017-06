© Kompost und Biogas Verband Österreich Rosalie, die Müllhexe lernt alles über Bioabfall und die Kompostierung 13.6.2017 Pädagogisch aufbereitete Kompostmappe für Unterricht erhältlich





Wien/O - ‘Rosalie lernt alles über Bioabfall und die Kompostierung’ ist eine Arbeitsmappe für PädagogInnen in Kindergärten, Grundschulen und alle, die zu diesem Thema mit Kindern arbeiten. In Form von Kurzgeschichten, Sachbereichen, Anregungen für Materialien in der Umsetzung, machen sich Rosalie und ihre Freunde auf den Weg und lernen dabei Phänomene der Natur kennen. Die Inhalte sind pädagogisch aufbereitet, in der Praxis erprobt und können als durchgängiges Programm oder auszugsweise angewandt werden. Sie stellen das Verständnis über Naturzusammenhänge, das Leben im Boden und seiner Lebewesen in den Vordergrund: ‘Was sind Bioabfälle und warum sammelt man diese? Wie wird aus diesen Bioabfällen wieder Erde? Wer schafft das?’



Kompostmappe: ‘Rosalie, die Müllhexe lernt alles über Bioabfall und die Kompostierung’



Rosalie, die Müllhexe möchte gerne mehr über Bioabfall und Kompostierung wissen und macht sich mit ihren Freunden Anton, der Ente, Alfredo der Ameise, Schmatzi, dem Kompostwurm und Käfer Kalle auf den Weg.





Inhalte:



Was heißt Kompostierung?

Warum sammeln wir Bioabfälle und wer schafft es, daraus Erde herzustellen?

Wer lebt im Komposthaufen?

Wie kompostiert man?

Was geschieht mit dem Bioabfall aus der Biotonne – die Anlagenkompostierung

Das Leben der Würmer und Mikroorganismen

Was tut sich im Waldboden, unter der Wiese und im Ackerboden?

Warum gibt es in der Stadt nicht so viel sichtbaren Boden?





Sie erhalten mit der Kompostmappe:

praktisch erprobtes, pädagogisch aufbereitetes Material

Sachbereiche kindgerecht erklärt

Fotomaterial für besseres Verständnis

Lesetexte für den Unterricht

Spielanregungen, sowie Bastelanleitungen etc. ermöglichen im Kindergarten und der Grundschule wertvolle Arbeit zu diesem Thema

ein Zertifikat zum/r Kompostberater/in, das Sie den Kindern verleihen können



Eine ‘Kompostmappe’ inkl. Sonderbeilage ‘Biogas’ ist um 85.- Euro inkl. 10% MwSt. und Versand erhältlich.





Informationen und Bestellungen:

Kompost & Biogas Verband Österreich

T: +43 1 890 1522

www.kompost-biogas.info





Artikel Online geschalten von: / holler /