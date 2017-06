© oekonews- W.J.Pucher/ Stefan Giljum von der Wirtschaftsuniversität Wien Kreislaufwirtschaft im Mittelpunkt 12.6.2017 Am Mittwoch, 7. Juni 2017, fand die EMAS-Konferenz 2017 an der Wirtschaftsuniversität Wien statt.





Wien- EMAS steht für "Eco-Management und Audit Scheme" und ist ein freiwilliges Instrument der Europäischen Union, das Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Branche dabei unterstützt, ihre Umweltleistung kontinuierlich zu verbessern.



Die EMAS-Konferenz kann als ein Highlight für das europäische Umweltmanagement in Österreich punkten. Heuer richtete sich mit aktuellen Beiträgen und Statements zum Thema "circular economy" an das interessierte Publikum, zu dem Vertreter und Vertreterinnen von EMAS-Organisationen, aus der öffentlichen Verwaltung, Umweltberater, Umweltgutachter, aber auch z.B. Studenten zählten.



Austausch und Information zu Umweltthemen



Neben zahlreichen Beiträgen zu aktuellen Umweltthemen gab es die Gelegenheit sich mit anderen EMAS-Organisationen, BehördenvertreterInnen und BeraterInnen sowie UmweltgutachterInnen auszutauschen. Außerdem wurde der EMAS-Preis 2017 im Rahmen der Konferenz durch Umweltminister Andrä Rupprechter überreicht.



Nach einer Begrüßung durch Andreas Tschulik vom BMLFUW und Harald Badinger dem Vizerektor der Wirtschaftsuniversität Wien punktete Sepp Eisenriegler vom Reparatur- und Service-Zentrum R.U.S.Z mit einem Statement, warum für Circular Economy neue Wege in der Wirtschaft notwendig sind.



Stefan Giljum von der Wirtschaftsuniversität Wien stellte die Ressourcennutzung der österreichischen Wirtschaft und die Herausforderungen für eine Circular Economy

in den Mittelpunkt.



Praktische Erfahrungen aus EMAS-Organisationen zeigen immer wieder den Nutzen von Umweltmanagements und die erzielten Verbesserungen und Einsparungen auf. Vorreiter aus der Kreislaufwirtschaft berichteten deshalb aus ihrem Unternehmensalltag mit Umweltmanagement: Elisabeth Herbeck vom Demontage- und Recycling-Zentrum, Manfred Höfer von der HAVI Logistics GmbH Ernst Gugler von der Gugler GmbH, Christa Bierbaum von der Zotter Schokoladen Manufaktur GmbH, Irene Jakobi von der A1 Telekom Austria AG und Franz Studener von der Erdal GmbH brachten Beispiele aus der Praxis.



Wie kluges Design für die Zukunft aussehen kann, zeigte Sonja Eser von SinnenWandel.



Im Anschluss fand die Verleihung der EMAS-Preise 2017 durch Umweltminister Andrä Rupprechter statt.



