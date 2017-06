© elbil.no - Alles Elektroautos, in Norwegen Mehr als 2 Millionen Elektroautos fahren weltweit auf den Strassen 11.6.2017 Im Global Energy Outlook 2017 wird aufgezeigt, wie stark die Zahl der Elektroautos gestiegen ist





Im Jahr 2016 hat sich die Anzahl der weltweit zugelassenen Elektroautos auf knapp zwei Millionen Fahrzeuge erhöht. Mehr als 750.000 E-Autos wurden im Vorjahr neu zugelassen. Damit wirksame Maßnahmen gegen den Klimawandel und den damit einher gehenden Temperaturanstieg gesetzt werden, müssen noch weit mehr Elektroautos eingesetzt werden, so die Internationale Energieagentur (IEA) in ihrem aktuellen Bericht Global Energy Outlook 2017.



Im Jahr 2015 waren rund eine Millon Autos unterwegs, die mit reinem Elektro- (BEV), teilelektrischem Plug-in-Hybrid- (PHEV) sowie Wasserstoff-Antrieb (FCEV) fuhren. Diese Zahl hat sich zwar 2016 verdoppelt, dennoch ist der weltweite Anteil am gesamten Fahrzeugbestand derzeit erst 0,2 Prozent. Damit der Temperaturanstieg bis zum Ende des Jahrhunderts auf unter zwei Grad Celsius bleibt, müssen, so die IEA, bis zum Jahr 2040 600 Millionen Elektroautos unterwegs sein.



Die Internationalen Energieagentur meint, dass mittelfristig weiter Unterstützungs- und Fördermaßnahmen, wie Steuererleichterungen oder gewisse Sonderrechte für E-Fahrzeuge notwendig sind. Sie empfiehlt, die Förderungen so lange aufrecht zu erhalten, bis Elektroautos preisgleich mit Verbrenner-Fahrzeugen zu erhalten sind.



An erster Stelle des E-Automarkts stand im Vorjahr China mit über 40 Prozent der weltweit verkauften Elektroautos. Mehr als 200 Millionen elektrische Zweiradfahrzeuge bringen China auch in diesem Bereich auf den ersten Platz. China punktet gleichzeitig mit rund 300.000 Elektro-Autobussen.



In Europa ist nach wie vor Norwegen mit 29 Prozent Elektroautoanteil bei den Neuwagenzulassungen an erster Stelle.





