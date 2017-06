© Elfi Salletmaier Österreicher beraten China in Umweltfragen 10.6.2017 Implementierung Erneuerbarer Energien ist auch für Nationalparks entscheidend





Das Qinling Forum ist eine hochkarätige Veranstaltung in der Nähe der Stadt Xi'an am Ausgangspunkt der Seidenstraße, die China gerade mit einer politischen Initiative als internationalen Korridor zu positionieren versucht. Sie wurde im "Hot Spring Hotel Taibai Mountain" abgehalten, einem vor Kurzem errichteten Hotelkomplex, der zur touristischen Entwicklung dieser Region einen Beitrag leisten soll. Und zwar zur ‘grünen’ Entwicklung, die schon 1984 mit der Gründung des Taibai Forest Nationalparks ihren Anfang hatte. Daher stand das Forum auch unter dem Motto "Developement of Green and Life".



Teil des Forums ist eine Konferenz mit Referentinnen und Referenten aus aller Welt, mit dem Ziel, Know-how für diese Entwicklung zu bringen. So wurde mein Mann eingeladen, über das europäische Kooperationsprogramm "Alpenraum" zu referieren. Den Schwerpunkt bildeten Referate über Nationalparks und ihre unterschiedlichen Voraussetzungen und Ansätze, wobei in einigen Beiträgen die Bedeutung der Implementierung von EE und der Wissensvermittlung besonders hervorgehoben wurden.



Der zweite Tag des Forums führte uns direkt in den Nationalpark und mit der Seilbahn (Doppelmayr!) auf den Vorgipfel des 3750 m hohen Mt. Taibai, einem der fünf heiligen Berge Chinas. Ich durfte in 3551m Höhe - völlig unerwartet- ein Interview geben, warum ich hier bin. Als Teilnehmerin des Forums konnte ich die Windenergie und die EWS zum Thema machen. Die Entwicklung von Grün und Leben muss und kann nur in Kombination mit Energieeffizienz und EE erfolgen. War für mich ein besonderes Highlight unserer Reise! Europäer sind hier rar und sind jetzt auf vielen Fotos und im Meixan TV (Regionaler Sender = in China 2-3 Mio Einwohner)



