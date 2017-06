© Arbeitskreis Klimabündnis Wolkersdorf Film- und Diskussionsabend mit oekonews 9.6.2017 Der Arbeitskreis Klimabündnis Wolkersdorf lädt im PlauderCafe am 14. Juni zu einer spannenden Veranstaltung





Der eindringliche Film ‘Wach auf, raste aus - dann setz‘ dich in Bewegung’ des britischen Animationskünstlers Leo Murray warnt davor, dass das Weltklima schon bald seinen ‘Kipppunkt’ erreicht haben könnte und verdeutlicht anschaulich, welche Konsequenzen ein Klimawandel für die Menschheit haben würde. Anschließend gibt es eine Diskussion und Workshops, wo ganz konkrete Umsetzungsmöglichkeiten - vom kleinen bis zum großen Budget- erarbeitet und aufgezeigt werden. oekonews diskutiert fleißig mit - in Form von Doris Holler-Bruckner und Lukas Pawek.



Ort: Hauptstraße 19, 2120 Wolkersdorf im Weinviertel

Zeit: 14. Juni 2017, 19 Uhr



Wir freuen uns über interessierte Gäste!



Die Veranstaltung findet im Rahmen von "ColourfulADVENTURE – Eine Stadt der bunten Wege’ statt. Das ist ein Projekt des Viertelfestival NÖ, das kreative Ideen für ungenutzte Räume sucht und mit Unterstützung von Bund, Land Niederösterreich und der Europäischen Union aus LEADER-Mitteln im "PlauderCafe" umgesetzt wird.



Das PlauderCafe ist ein Begegnungsort, in einem temporär genutzten Geschäftslokal in der Hauptstraße Wolkersdorf. Motto ist:"Jeder hat Ideen, lassen wir die Menschen selbst aktiv mitgestalten." In diesem Sinne freuen wir uns auf kreatives Networking!





