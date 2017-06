© KEvUR US-Bürgermeister widersprechen Trump mit lauter Stimmme 2.6.2017 Wir setzen unser Engagement zur Verringerung der Treibhausgasemissionen fort! Pittsburgh-Bürgermeister kontert, nachdem Trump in seiner Rede meinte, er stehe für Pittsburgh und nicht für Paris.





Washington, DC - Der Bürgermeister von Pittsburgh-Bürgermeister ist empört über Trump's Kommentar, er sei gegen das Weltklimaabkommen, den er stehe für Pittyburgh und nicht für Paris. Der Bürgermeister der Stadt Pittsburgh, William Peduto, ist empört und kontert öffentlich.



Trump sagte: "Ich wurde gewählt, um die Bürger von Pittsburgh, und nicht die Bürger von Paris, zu vertreten."



William Peduto meint: "Ich bin entsetzt, dass der Präsident meine Stadt dazu benutzt hat, um seine unannehmbare Entscheidung zu rechtfertigen, genau so wie es die meisten Bürger von Pittsburgh sind. Ich war einer der Bürgermeister, die in Paris dabei waren, um für die Vereinbarungen zu kämpfen, und meine Stadt, die endlich nach Jahrzehnten von Problemen durch industrielles Gemetzel wieder saubere Luft hat, wird alles tun, um ihre eigenen Umweltstandards zu fördern." Unzählige Städte in den USA würden genauso handeln.



Peduti weiter: "In Pittsburgh haben wir unsere Wirtschaft auf die Zukunft und für unsere Menschen umgebaut, nicht auf die Vergangenheit. Wir verbessern die Effizienz von Gebäuden, setzen auf Energieeffizienz, auf neue Mobilitätslösungen wie die Fahrrad-Aktie, Bus, S-Bahn und gemeinsame Fahrten, um unsere Abhängigkeit von Autos zu reduzieren. Es passieren dadurch Weltklasse-Innovationen, mit der University of Pittsburgh, der Carnegie Mellon University und vielen Industrie-Partnern.



Pittsburgh ist das Beispiel dafür, warum die Pariser Vereinbarung für die wirtschaftliche Entwicklung gut ist: diese Arbeit ist auch für das Geschäft gut. Dreizehntausend Pittsburgher sind bereits in der erneuerbaren Energiewirtschaft beschäftigt, sechsundsechzigtausend Menschen in ganz Pennsylvania und erneuerbare Arbeitsplätze sind der größte Arbeitgeber in der Energiewirtschaft.



Pittsburgh und andere Städte wissen, dass der Kampf gegen den Klimawandel nicht nur unseren Planeten retten wird, sondern auch Leben retten wird. Pittsburgh hat sich seit 2015 in der Nachgiebigkeitsplanung engagiert und der Klimawandel und das extreme Wetter wurden als Nummer Eins Bedrohung genannt.



Das Kämpfen für die Pariser Vereinbarung ist meine Pflicht und unzählige Bürgermeister in den Vereinigten Staaten werden zusammenstehen, um der rücksichtslosen Entscheidung von Präsident Trump zu widerstehen. Wenn Sie ein Bürgermeister sind und sich nicht mit wechselnden Wetterverhältnissen befassen oder sich auf die Auswirkungen des Klimawandels vorbereiten, machen Sie Ihren Job nicht. Es ist unsere Aufgabe, unsere Städte für die Zukunft vorzubereiten und Chancen und sicheres Leben für jene zu schaffen, die wir vertreten. "



US-Bürgermeister: "Wir setzen unsere Verpflichtung zur Verringerung von Treibhausgasen fort"



Artikel Online geschalten von: / holler /