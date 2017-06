© Plattform gegen Atomgefahren Salzburg - Die Plage, Thomas Neff ORF-Bericht: Demo gegen Atom auf Windrad 2.6.2017 Eine spektakuläre Aktion in der Gemeinde Munderfing von Aktivisten der Plattform gegen Atomgefahren





Wäre jede Gemeinde so aktiv für die Energiewende wie Munderfing und das ansässige Planungsbüro EWS, wäre Österreich wohl schon längst energie-autark. Die engagierte Gemeinde betreibt den ersten Windpark in Österreich, der sich mehrheitlich in Gemeinde-Besitz befindet. Nun haben befreundete Anti-Atom-Aktivisten von PLAGE Salzburg in einer spektakulären Aktion eines der Windräder erklommen, um ein weit sichtbares Transparent gegen Atomkraft und dafür zu setzen, dass die Regierung endlich den Ökostrom-Warteschlangen-Abbau beschließt. Hier gibt's den aktuellen Bericht (nur wenige Tage!) in der TVthek.



