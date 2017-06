© blickpixel- pixabay.com/ Windkraft Bürgerenergie starker Gegenpol zu Offshore Wind 2.6.2017 Eine Vielzahl unabhängiger Bürgergesellschaften hat die erste Ausschreibungsrunde für Windenergie an Land in Deutschland überlegen gewonnen.





Prowind freut sich, dass ihre Politik der Förderung von Bürgerenergie für breite Zufriedenheit sorgt.



Durch Zurückhaltung bei den Renditeerwartungen wird ein gesellschaftlich nachhaltiges Preisniveau mit den Qualitätsmerkmalen der Regionalität mit vielen Profiteuren der sauberen grünen Energie fortgesetzt. So bleibt der breite Konsens der Energiewende erhalten.



Deutschland bleibt weiter Trendsetter der Erneuerbaren Energie. Zunächst hatte das Ergebnis der Offshore Ausschreibung für phänomenale internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Erstmals haben sich zwei staatliche Energieversorger verpflichtet, Windstrom ohne Subventionen zu produzieren. Auch beim Wind an Land war zu erwarten, dass große Player über den Preis die Bürgerenergievielfalt aus dem Markt drängen. Umso erfreulicher ist es, dass hier ein erfolgreiches Gegenmodell zum Tragen kommt, welches viele politische Lager zufrieden stellt. Mit ein paar kostenneutralen Erleichterungen hat die Bürgerenergie günstiger angeboten 700 Privatpersonen sind als Gesellschafter an den moderaten Zuschlägen beteiligt.



Für Johannes Busmann, Inhaber der Prowind GmbH, und sein 50-köpfiges Team ein ganz klares, positives Zeichen für die Durchsetzungskraft Erneuerbarer Energien durch engagierte Bürger. Gleichzeitig wird Prowinds Vision, Bürgeraktivitäten durch professionelles Know-how wettbewerbsfähig und rentabel zu machen, bestärkt. Hieran hält Prowind schon seit Jahren fest. ‘Für viele lokale Akteure wird so ein Projekt allein irgendwann einfach schwer realisierbar. Es gibt so viele gesetzliche Vorgaben, für die breitgefächertes Know-how erforderlich ist. Da sind wir einfach erfahrener und entsprechend ausgebildet.’, erklärt Dr.-Ing. Guido Terwey, zuständig für die Vorhaben- und Projektentwicklung bei Prowind. Das hat über 70 Prowind-Partnern in sieben Bürgerenergiegesellschaften 15% Marktanteil in der ersten Ausschreibungsrunde beschert.





