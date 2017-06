© IRENA / Weltweit immer mehr Jobs im Bereich Erneuerbare Energien Erneuerbare Energien beschäftigt 9,8 Millionen Menschen weltweit 2.6.2017 Globales Energiesystem schafft mehr Arbeitsplätze im Bereich erneuerbaren Energien als in fossilen Brennstofftechnologien





Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate - Nach dem neuesten Bericht der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien (IRENA) waren im Jahr 2016 mehr als 9,8 Millionen Menschen im Bereich der erneuerbaren Energien beschäftigt. der "Erneuerbare Energien und Arbeitsplätze - Jahresbericht 2017", veröffentlicht auf der 13. Sitzung des IRENA, stellt die neuesten Beschäftigungszahlen des Sektors der erneuerbaren Energien und Einblick in die Faktoren, die den Markt für erneuerbaren Arbeitsmarkt beeinflussen.



"Sinkende Kosten und Ermöglichungspolitiken haben seit der ersten jährlichen Einschätzung von IRENA im Jahr 2012, wo knapp über sieben Millionen Menschen in diesem Sektor tätig waren, stetig Investitionen und Beschäftigung in erneuerbare Energien getrieben", sagte IRENA-Generaldirektorin Adnan Z. Amin. "In den vergangenen vier Jahren hat sich zum Beispiel die Zahl der Arbeitsplätze im Solar- und Windbereich zusammen mehr als verdoppelt.



"Renewables unterstützt direkt breitere sozioökonomische Ziele, wobei die Schaffung von Arbeitsplätzen zunehmend als zentraler Bestandteil des globalen Energieübergangs anerkannt wird. Da die Skalen weiterhin für erneuerbare Energien vorankommen, erwarten wir, dass die Zahl der Personen, die im Bereich der erneuerbaren Energien arbeiten, bis 2030 24 Millionen erreichen kann, mehr als die Auslastung von fossilen Treibstoffverlusten und ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf der ganzen Welt Amin hinzugefügt.



Die jährliche Überprüfung zeigt, dass die weltweite Erneuerbare-Energien-Beschäftigung mit Ausnahme der Großwasserkraft im Jahr 2016 8,3 Millionen erreicht hat. Bei der direkten Beschäftigung in Großwasserkraft steigt die Gesamtzahl der erneuerbaren Energien weltweit auf 9,8 Millionen. China, Brasilien, die USA, Indien, Japan und Deutschland entfielen auf die meisten Arbeitsplätze für erneuerbare Energien. In China zum Beispiel arbeiteten 3,64 Millionen Menschen in erneuerbaren Energien im Jahr 2016, ein Anstieg von 3,4 Prozent.



Der Bericht von IRENA zeigt, dass die Photovoltaik (PV) im Jahr 2016 der größte Arbeitgeber war, mit 3,1 Millionen Arbeitsplätzen - um 12 Prozent ab 2015 - vor allem in China, den USA und Indien. In den USA stiegen die Arbeitsplätze in der Solarindustrie um 17 Mal schneller als die Gesamtwirtschaft und wuchsen um 24,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf über 260.000. Neue Windinstallationen trugen zu einem Anstieg der weltweiten Windbeschäftigung um 7 Prozent bei und erhöhten damit auf 1,2 Millionen Arbeitsplätze. Brasilien, China, die USA und Indien erwiesen sich auch als wichtige Bioenergie-Arbeitsmärkte, wobei Biokraftstoffe 1,7 Millionen Arbeitsplätze, Biomasse 0,7 Millionen und Biogas 0,3 Millionen ausmachten.



"IRENA hat dieses Jahr ein vollständigeres Bild über den Stand der Beschäftigung im Bereich der erneuerbaren Energien, durch die Einbeziehung großer Wasserkraft-Daten. Es ist wichtig, diese zusätzlichen 1,5 Millionen Arbeitnehmer zu erkennen, da sie die größte erneuerbare Energietechnologie durch installierte Kapazitäten darstellen ", sagte Dr. Rabia Ferroukhi, Leiterin der IRENA-Politik und stellvertretender Direktor für Wissen, Politik und Finanzen.



Der Bericht stellt fest, dass weltweit 62 Prozent der Arbeitsplätze in Asien liegen. Installations- und Fertigungsaufträge verlagern sich weiterhin in die Region, vor allem in Malaysia und Thailand, die zum globalen Zentrum für Solar-PV-Fertigung geworden ist.



In Afrika haben die Entwicklungen im Bereich der erneuerbaren Energien in den Entwicklungsbereichen große Fortschritte gemacht, wobei Südafrika und Nordafrika drei Viertel der 62.000 erneuerbaren Arbeitsplätze des Kontinents ausmachen.



"In einigen afrikanischen Ländern, mit den richtigen Ressourcen und Infrastruktur, sehen wir Arbeitsplätze in der Herstellung und Installation für Utility-Scale-Projekte entstehen. Für einen Großteil des Kontinents sind jedoch verteilte Erneuerbare Energien wie netzunabhängige Solaranlagen Energiezugang und wirtschaftliche Entwicklung. Diese Off-Grid-Mini-Grid-Lösungen geben den Gemeinden die Chance, die traditionelle Elektrizitätsinfrastrukturentwicklung zu sprengen und neue Arbeitsplätze zu schaffen ", sagte Dr. Ferroukhi.



Den vollständigen Bericht finden Sie hier





Artikel Online geschalten von: / holler /