© eTourEurope- Testtour in Berlin Langstrecken-Rallye mit Elektroautos: eTourEurope – 12 Länder und 3.600 km in 9 Tagen 4.6.2017 Die eTourEurope – 9 Capitals – 9 Days vom 09. – 18. Juni 2017 zeigt, die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der eFahrzeuge sowie die öffentliche Schnellladeinfrastruktur im Langstrecken Einsatz.





Mit typischen Tagesetappen von 400 km und über 3.600 km Gesamtdistanz ist die eTourEurope die herausforderndste eRallye in Europa. Durch den Aufruf zu den regionalen Sternfahrten in die Hauptstädte will die eTourEurope über 1.000 eMOBILe in Bewegung bringen. Auf den 18 eMOBIL Events und eMeeintpoints zeigen 100 Aussteller den erwarteten 55.000 Besucher ihre Produkte und Lösungen. Besucher, Politiker und Medien dürfen vor Ort kostenlose Probefahrten mit eFahrzeugen erleben.



Schnellladenetzwerk in Europa besser als der Ruf



Innerhalb der letzten 12 Monate wurde in Deutschland, Belgien, Tschechien, Slowakei, Österreich und weiteren europäischen Ländern das Schnellladenetzwerk entlang der Schnellstraßen systematisch ausgebaut. Damit können die Teilnehmer der eTourEurope nahezu flächendeckend die öffentlichen Schnellladeeinrichtungen zum Nachladen zwischen den Hauptstädten nutzen. Dies ist ein zentraler Schritt für die positive Marktentwicklung der eMOBILität.



Die Fahrzeuge und Teams der eTourEurope 2017



Das vielfältige Spektrum der 13 teilnehmenden Fahrzeuge reicht vom Renault ZOE, über den Nissan Leaf und den Ford Focus bis zur elektrischen Luxuslimousine Tesla Model S und dem SUV Model X. Die Wertung erfolgt in den Kategorien: C2 Fahrzeuge mit einer Reichweite < 400 km (NEFZ) und CO der offenen Kategorie. Am Ende hat das Team gewonnen, das die Strecke in der geringsten Gesamtzeit (=Fahr- und Ladezeit) bewältigt. Welche Route die Teilnehmer wählen und wo sie die Fahrzeuge laden werden, entscheiden sie dabei selbst.



1000 EV’s in motion! – größte eMOBIL Community Europas



Das Credo der eTourEurope ist: ‘Die eMOBILe müssen raus aus den Showrooms und hin zu den Bürgern.’ Zu den Etappenorten in den europäischen Hauptstädten lädt der Veranstalter alle eFahrer zu den Treffpunkten der nationalen Sternfahrten ein. Viele eFahrer in ganz Europa teilen dort ihre Begeisterung und suchen den Austausch mit Teilnehmern der eCommunity, die Teil der eTourEurope ist. Alle Interessenten können sich jetzt mit dem eigenen eFahrzeug anmelden, um Teil dieser einzigartigen eRallye zu sein: Das Motto: ‘1000 EVs in motion!’ – hier trifft man sich!



18 eMOBIL Events und eMeetingpoints – eMOBILität erleben!



Entlang der Rallye wird es eMOBIL Events und eMeetingpoints geben. Bei diesen attraktiven Events mit über 100 Ausstellern können die 55.000 erwarteten Besucher eMOBILität in allen Facetten erleben. Interessenten können dort bei kostenlosen Probefahrten die aktuellen eFahrzeuge testen und das Fahrgefühl erleben. Zum Start findet die München-eMOBIL auf dem Odeonsplatz mit dem Schirmherrn Oberbürgermeister Dieter Reiter statt. In Celle entsteht am 13.06.2017 auf der Stechbahn die Celle eMOBIL mit ihrem Schirmherr Oberbürgermeister Dr. Jörg Nigge. In Dresden auf dem Postplatz direkt neben dem Zwinger erleben die Besucher am Donnerstag 15.06.2017 mit Schirmherr Oberbürgermeister Dirk Hilbert die Dresden eMOBIL.





Artikel Online geschalten von: / holler /