© Pete Linforth - pixabay.com Ein Fußtritt gegen den Klimaschutz 1.6.2017 US-Präsident Donald Trump hat heute angekündigt, aus dem internationalen Klimaschutzabkommen auszusteigen.





Die USA sind der weltweit zweitgrößte Klimaverschmutzer, hatten unter Trumps-Vorgänger Obama jedoch maßgeblich zum Zustandekommen des Abkommens beigetragen. Das Pariser Abkommen ist Ende 2015 von knapp 200 Staaten unterzeichnet worden und gilt als historischer Schritt im Kampf gegen die Erderhitzung. Im Vorfeld der Entscheidung haben Greenpeace-Aktivisten heute Abend im Hamburger Hafen an einem Kohlefrachter mit 60.000 Tonnen Steinkohle aus den USA für konsequenten Klimaschutz und gegen Trumps Energiepolitik demonstriert. Die Aktivisten schrieben in zwei Meter großen Lettern ‘No Coal No Trump’ auf die Bordwand. Sweelin Heuss, Geschäftsführerin von Greenpeace Deutschland, meint: ‘Trumps Entscheidung ist eine moralische Bankrotterklärung. Mit seinem Alleingang sabotiert der Präsident den Schutz des Klimas, aber er bringt ihn nicht zu Fall – nicht weltweit und auch nicht in den USA. Die boomenden erneuerbaren Energien überholen auch in den USA die alte Energiewelt aus Kohle und Öl in vielen Bundesstaaten. Trump kann den Niedergang dieser schmutzigen Energien hinauszögern, aufhalten aber wird er ihn nicht. Wenn Donald Trump sich gegen die Zukunft stellt, muss Europa sie mit neuen Partnern umso entschlossener verteidigen. Deutschland braucht dazu einen Kohleausstieg – auch um das Pariser Abkommens glaubwürdig zu halten.’



‘Mit dem Entschluss begibt sich die USA auf den Holzweg. Der Klimawandel schreitet schließlich auch dort voran. Diese Tatsache zu ignorieren, ändert daran nichts’, sagt Adam Pawloff, Klima- und Energiesprecher von Greenpeace in Österreich. Durch diese Entscheidung hat sich die USA politisch isoliert und kommt ihrer Verantwortung als historisch größter Emittent von klimaschädlichen CO2-Emissionen nicht nach. ‘Jetzt müssen sich andere Staaten, wie Österreich umso mehr für den Klimaschutz engagieren. In Österreich beispielsweise gibt es noch reichlich Handlungsbedarf: Die nationale Klima- und Energiestrategie ist bislang noch nicht umgesetzt’, so Pawloff. Zudem brauche es dringend ein neues Ökostromgesetz. ‘Seit rund einem Jahr herrscht in Sachen Klimaschutz auf österreichischer Ebene ein Stillstand. Die Politik muss endlich die Mindestanforderungen erfüllen.’



Obwohl die Abkehr der Trump-Regierung von der klimapolitischen Bühne ein herber Rückschlag im Kampf gegen den Klimawandel sei, schätzt Greenpeace die Lage in den USA als durchaus differenziert ein. Unabhängig von der Entscheidung der Regierung, setzen amerikanische Städte, Gemeinden und Bundesstaaten weiterhin auf Klimaschutz und treiben die Energiewende voran. Kalifornien – für sich genommen die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt – hat beispielsweise zugesagt, die klimaschädlichen Treibhausgasemissionen um 40 Prozent bis zum Jahr 2030 zu reduzieren. ’Donald Trump mag in seinem Wahlkampf etwa die Renaissance der Kohlekraft heraufbeschworen haben, doch kein wirtschaftsorientierter Mensch wird in der heutigen Zeit mehr in dieses veraltete Energiemodell investieren’, so der Klima- und Energiesprecher.



Ein übler Fußtritt für den globalen Klimaschutz.

Ein „ungeheurer Affront gegen die Weltgemeinschaft“



