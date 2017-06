© Nils Herrig- pixabay.com / Elektroauto Europa macht sich auf die Reise zum emissionsfreien Transport 1.6.2017 Transport & Umwelt (T & E) begrüßt den Vorschlag der Europäischen Kommission zu intelligenten Mautgebühren und dem Engagement für emissionsfreie Mobilität.





Die Kommission bekräftigt darin ihre Verpflichtung, strengere CO2-Standards für Pkw, Transporter und erstmals auch für Lkw festzulegen. Das geht in die richtige Richtung, aber die wahre Prüfung zu den Absichten der EU wird der Ehrgeiz zu der CO2-Standards sein und ob sie ein emissionsfreie Fahrzeuge vorschlägt, so die nachhaltige Transportgruppe Transport & Environment (T+E).



William Todts, Geschäftsführer von T & E, sagt: "Wir begrüßen die Vorschläge der Kommission. Streckenbasierte Mautgebühren sind ein großartiges Instrument, um Staus zu reduzieren, saubere Fahrzeuge zu fördern und den Transport effizienter zu gestalten. Die neuen Regeln sind intelligenter, durch die Differenzierung von Mautgebühren auf der Grundlage von CO2-Emissionen und Rabatte für emissionsfreie Fahrzeuge. Dies wird einen großen Schub für Investitionen in effizientere und emissionsfreie Lkw auslösen. "



Fünfzehn EU-Länder verfügen über Mautsysteme, zu denen Lkw pro Kilometer gefahren werden; Die Kommission will dies bis 2024 in mehr EU-Ländern ausbauen. Die Verrechnung pro Kilometer ermutigt die Fahrer, den effizientesten Weg zu fahren, Leerfahrten zu reduzieren und gleichzeitig Staus und Verschmutzung zu reduzieren. J



Die Mautgebühren werden auf der Grundlage der CO2-Emissionen von Lastkraftwagen berechnet, während emissionsfreien Fahrzeuge einen Mautgebühr von 75% bezahlen sollen. Dies wird durch die Einführung eines neuen CO2-Tests für Lkw, genannt VECTO, ermöglicht. Die Mitgliedstaaten müssen die Überwachung der CO2-Emissionen von Lkws im Rahmen einer neu vorgeschlagenen Überwachungs-, Berichts- und Verifizierungsregelung, die im Rahmen des Mobilitätspakets veröffentlicht wurde, starten.



Die Kommission hat auch ihre Pläne zur Einführung neuer CO2-Standards für Pkw, Transporter und Lkw skizziert. Bis Ende 2017 werden CO2-Standards für Pkw und Transporter vorschlagen und zum ersten Mal die Kraftstoffverbrauchsstandards für Lkw berücksichtigt, ab Anfang 2018. Der Transport ist die größte Quelle für Treibhausgasemissionen in der EU, weil er hauptsächlich durch Erdöl angetrieben wird. Die EU-Länder investieren jährlich 250 Milliarden Euro in Öl aus Russland und dem Nahen Osten. Neue Fahrzeug-CO2-Standards werden entscheidend sein, um den EU-Ländern dabei zu helfen, ihre nationalen Klimaziele zu erreichen und die Ölimporte zu reduzieren.



William Todts meint: " Der Transport ist Europas größtes Klimaproblem. Ehrgeizige CO2-Standards, gepaart mit emissionsfreien Fahrzeugzielen, sind notwendig, um die Emissionen zu reduzieren, die Ölimporte zu senken und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Branchen zu stärken. Jetzt muss die Kommission ihr Geld dort anlegen, worüber sie spricht. Nach dem Dieselgate und den USA und China, die uns bei Elektrofahrzeugen überholen, ist es an der Zeit, Europa auf dem Weg zur Elektromobilität zu bringen. "





Artikel Online geschalten von: / holler /