© richi choraria- pexels.com Natürliche Farben, Lacke, Öle punkten bei Umwelt, Gesundheit und Qualität 1.6.2017 Heimwerken mit nachwachsenden Rohstoffen: In Heim und Garten auf Erdölprodukte zu verzichten, bringt zahlreiche Vorteile. Kostenlose klimaaktiv Info-Broschüre steht zum Download bereit.





Mit dem Frühling beginnt auch die Heimwerker-Saison: Und wer möchte nicht im eigenen Haus und Garten auf Produkte basierend auf Erdöl verzichten und nachwachsende Rohstoffe verwenden? Bei der Oberflächengestaltung von Holz, Möbeln, Wänden und Böden ist das mit Farben, Lacken und Ölen aus natürlichen Rohstoffen einfach möglich und bietet zahlreiche Vorteile.



"Die potenziell geringen CO2-Emissionen, die geringe Umwelttoxizität der Produkte und auch die mögliche regionale Herstellung der Rohstoffe sind eindeutige Argumente für natürliche Farben, Lacke oder Öle", argumentiert Peter Traupmann, Geschäftsführer der Österreichischen Energieagentur, im Sinne der Bioökonomie. Damit wird der schrittweise Ersatz fossiler Ressourcen durch nachwachsende Rohstoffe bei der Herstellung von Produkten, Dienstleistungen oder Energie bezeichnet. "Natürliche Farben, Lacke und Öle enthalten darüber hinaus je nach Zusammensetzung tendenziell wenige gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe - zum Beispiel Lösemittel, Weichmacher oder Konservierungsstoffe - und verringern so die Belastung von Umwelt und Gesundheit". Vor allem punkten diese nachhaltigen Produkte aber auch mit Qualität und technischen Vorteilen. Alle Informationen und Tipps zur richtigen Anwendung von natürlichen Farben, Lacken oder Ölen hat die Österreichische Energieagentur in einer neuen, kostenlosen Broschüre zusammengefasst, die im Rahmen der Klimaschutzinitiative klimaaktiv des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft erschienen ist.



Die Vorteile natürlicher Farbe, Lacke und Öle auf einen Blick:



Technische Vorteile:



Der technische Stand der Naturprodukte entspricht weitgehend jenem synthetischer Produkte auf petrochemischer Basis.



Vorteil 1: Leichte Pflege & Einfaches Nachbessern Die leichte Pflege ist der große Vorteil der Naturölfarben. Sie sind sehr gut überstreichbar und können so dauerhaft gepflegt werden. Geölte oder gewachste Flächen können bei Benutzungsspuren einfach und lokal begrenzt ausgebessert werden.



Vorteil 2: Das Material kann "atmen" Öle, Wachse und Lasuren erhalten die feuchtigkeitsregulierende Eigenschaft des Untergrundes (z.B. Holz) - das darunterliegende Material kann "atmen".



Vorteil 3: Widerstandsfähigkeit Naturharzlacke und Ölfarben haben in der Regel zwar längere Trocknungszeiten, sind aber sehr dauerhaft, bleiben lange rissfrei, haben eine hohe Toleranz gegenüber Feuchtigkeit des Untergrundes und bleiben lange elastisch. Sie laden sich zudem nicht elektrostatisch auf. Weitere wichtige technische Eigenschaften sind ein hohes Eindringvermögen in den zu streichenden Untergrund, eine hohe Bindungskraft, Wasserbeständigkeit, Chemikalienbeständigkeit sowie Wetterfestigkeit.



Vorteile - Umwelt-Aspekte





Vorteil 1: Herkunft

Es werden in der Natur vorkommende Rohstoffe - sowohl nachwachsend, als auch mineralisch - für die Herstellung der Produkte verwendet. Natürliche Farben, Lacke und Öle haben keine überwiegend petrochemische Rohstoffbasis, die Importabhängigkeit von fossilen Rohstoffen wird verringert.



Vorteil 2: Verfügbarkeit

Nachwachsende Rohstoffe können nachhaltig bewirtschaftet werden. Es wird also nur so viel verbraucht, wie auch wieder nachwächst. Die mineralischen Inhaltsstoffe in Farben, Lacken und Ölen sind in sehr großen Mengen in der Natur vorhanden.



Vorteil 3: Regionalität

Viele der Rohstoffe können in Mitteleuropa an- oder abgebaut werden. Dadurch entstehen kürzere Transportwege und die regionale Wirtschaft wird gestärkt.



Vorteil 4: Natürlicher Kreislauf

Da pflanzliche Rohstoffe den natürlichen Kreislaufprozessen der Natur entstammen, können sie meist problemlos wieder in diese Kreisläufe zurückgeführt werden. Die biogenen Inhaltsstoffe von natürlichen Farben und Lacken sind - sofern sie nicht entsprechend chemisch modifiziert sind - in der Natur biologisch abbaubar. Eine fachgerechte Entsorgung (Altstoffsammelstelle) z.B. von Farbresten ist dennoch notwendig.



Vorteile - Gesundheits- Aspekte



Vorteil 1: Kein Gift

Natürliche Produkte sind emissionsarm und enthalten meist nur Wasser oder pflanzliche Öle als Lösemittel. Tendenziell sind sie hinsichtlich der Abgabe von giftigen Stoffen in die Umwelt, der Schadstoffemission in die Raumluft als auch in Bezug auf Metallsikkative, Weichmacher oder hormonell wirksame Stoffe als positiv zu bewerten. Auch der Kontakt mit behandelten Oberflächen (z.B. Holzspielzeug für Kinder) ist tendenziell unbedenklich. Die Menge an Schadstoffemissionen in die Raumluft ist oft ein entscheidendes Kaufargument. Neben der möglichen Gesundheitsgefährdung hat die Raumluftqualität einen entscheidenden Einfluss auf die menschliche Wohn- und Lebensqualität, da wir einen Großteil unserer Zeit in geschlossenen Räumen verbringen.



Vorteil 2: Gutes Raumklima

Für ein gutes Raumklima ist neben der Schadstofffreiheit die richtige Luftfeuchtigkeit entscheidend. Sie sollte zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Diffusionsoffene Materialien lassen das darunter liegende Material "atmen" und sorgen so für einen ausgeglichenen Feuchtigkeitshaushalt.



Die klimaaktiv-Broschüre "Natürliche Farben, Lacke, Öle für Haus und Garten" mit Tipps, Tricks und Hintergrundwissen finden Sie hier zum Download





Artikel Online geschalten von: / holler /