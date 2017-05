© Josch13/ pixabay.com Europäische Grüne Woche: Grüne Arbeitsplätze für eine grünere Zukunft im Mittelpunkt 30.5.2017 Der Schwerpunkt der Europäischen Grünen Woche liegt heuer auf grünen Arbeitsplätzen, die für wirtschaftliches und soziales Wachstum in der EU sorgen sollen.





Brüssel- Die Woche begann gestern auf Malta und endet am Freitag in Essen, der ‘Grünen Hauptstadt Europas 2017". Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis und EU-Umweltkommissar Vella eröffnen morgen eine Konferenz in Brüssel, die Sozialkommissarin Marianne Thyssen am Mittwoch beschließt. Das Programm der Grünen Woche 2017 umfasst eine Reihe von Veranstaltungen in ganz Europa. Auch eine virtuelle Teilnahme ist möglich.









Artikel Online geschalten von: / holler /