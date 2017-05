© Gourmet/ Spitzenkoch Max Striegl (Gut Purbach) mit weiteren Vortragenden sowie den MitarbeiterInnen von GOURMET beim Workshop „restLOS KOCHEN“ GOURMET schult MitarbeiterInnen im sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln 31.5.2017 Die Vermeidung von Lebensmittelabfällen ist für den zertifizierten ÖkoBusiness-Betrieb ein wichtiges Anliegen im Rahmen seines Umweltmanagements.





Ob Betriebsrestaurants oder traditionelle Restaurants - weil hier täglich viele Speisen frisch gekocht werden, gibt es auch Einsparungspotential bei Lebensmittelabfällen. Deshalb organsierte GOURMET erstmals einen Workshop für Restaurant-MitarbeiterInnen, in dem die sinnvolle Lebensmittelverwertung sowie die Vermeidung von Abfällen und Übermengen im Mittelpunkt stand.



"Die Schulung unserer MitarbeiterInnen ist ein wichtiger Faktor im gesamten Umweltmanagament von GOURMET. Denn so werden sie zu BotschafterInnen für dem Umwelt- und Klimaschutzgedanken und setzen ihn durch ökologisches Handeln bei ihrer täglichen Arbeit um", unterstreicht GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs den Stellenwert des Schulungsangebotes und damit zum praktischen Klimaschutz im Unternehmen.



Diesmal holte man sich Know-how von externen Experten - bei einem Angebot der Stadt Wien in Kooperation mit Pulswerk für zertifizierte ÖkoBusiness-Betriebe. Ziel des Workshops "restLOS KOCHEN" war es u.a, das Bewusstsein zur Vermeidung und Trennung von Lebensmittelabfällen zu stärken. Die TeilnehmerInnen - KöchInnen und KüchenleiterInnen von GOURMET Restaurants - lernten dabei Interessantes über das Haltbarkeitsdatum von einzelnen Gemüsesorten sowie praktische und theoretische Tipps zum Verwenden statt Verschwenden von Lebensmitteln. Im Rahmen einer "Warenkorb-Challange" hatten sie die Aufgabe, aus rund 40 vorgegebenen Produkten, 10 unterschiedliche Gerichte zu kochen und dabei die Lebensmittelreste besonders gering zu halten. Dabei konnten die TeilnehmerInnen von Spitzenkoch Max Stiegl (Gut Purbach) lernen, der in seiner Küche so oft wie möglich alle Teile der Lebensmittel verwendet.



Nachhaltigkeit und schonender Einsatz aller natürlichen Ressourcen sind bei GOURMET seit langem Teil der Unternehmenspolitik. Sei es bei der auf Regionalität und Saisonalität ausgerichteter Einkaufspolitik, durch konsequentes Wasser- und Energiesparen, dem Einsatz von umweltfreundlichen Verpackungen oder bei der Abfallvermeidung. Die GOURMET Umwelt- und Energieteams bieten regelmäßig Weiterbildungen zu den Themen Klimaschutz und Energieeffizienz an.





