© Gerd Altmann / pixabay.com Drei Initiativen mit dem ZEIT WISSEN-Preis Mut zur Nachhaltigkeit ausgezeichnet 29.3.2017 Die Gewinner des ZEIT WISSEN-Preises Mut zur Nachhaltigkeit 2017 stehen fest!





Hamburg - Der Preis in der Kategorie WISSEN geht an die vom Österreicher Christian Felber entwickelte Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung. Das alternative Wirtschaftsmodell wird von mehr als 2.200 Unternehmen unterstützt. Ziel ist es, den unternehmerischen Erfolg nicht am monetären Gewinn, sondern am Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl zu messen.



Das Bündnis Forum Nachhaltiger Kakao erhält den Preis in der Kategorie HANDELN. Die Multi-Stakeholder-Initiative, die sich aus Akteuren der Kakao- und Schokoladenindustrie, dem Lebensmittelhandel, der Zivilgesellschaft und der Bundesregierung zusammensetzt, will die Situation der Kakaobauern in den Anbauländern verbessern und einen nachhaltigen Anbau der Kakaobohnen fördern.



Das Start-up Kiron Open Higher Education wird in der neu eingeführten Kategorie DURCHSTARTEN ausgezeichnet. Die Initiative ermöglicht mehr als 2.000 Geflüchteten über digitale Lehr- und Lernformate unbürokratisch ein Studium aufzunehmen. Die per Crowdfunding gegründete Bildungsplattform ermöglicht damit einen unkomplizierten Hochschulzugang.



Andreas Sentker, Jurymitglied und Herausgeber von ZEIT WISSEN: ‘Die Preisträger zeigen eindrücklich, wie Nachhaltigkeit in jeder Dimension gefördert werden kann: ökonomisch, ökologisch und sozial. Besonders ermutigend sind dabei die vielen jungen Initiativen und Start-ups, die wir als Jurymitglieder kennenlernen konnten.’



Der Preis wird im Rahmen des Nachhaltigkeitskongresses in den Kategorien WISSEN, HANDELN und DURCHSTARTEN verliehen. In den Kategorien WISSEN und DURCHSTARTEN ist er jeweils mit 10.000 Euro dotiert. Weitere Informationen zum Preis, zur Jury und zu allen Nominierten finden Sie unter www.zeit.de/nhp.





Artikel Online geschalten von: / holler /