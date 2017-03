© E-Parade - Weltrekordparade in den Niederlanden Neuer Weltrekord: 746 Elektrofahrzeuge in Parade 29.3.2017 Mit 746 Elektrofahrzeugen in einer Parade gibt es seit Sonntag einen neuen Weltrekord





Am vergangenen Sonntag wurde der Rekord gebrochen, der bisher bei 576 E-Fahrzeugen lag und 2015 von Louis Palmer mit der WAVE in Berlin erstellt worden war. Um die längste E-Fahrzeugparade umzusetzen, wurde in den Niederlanden die A 270 zwischen Eindhoven und Helmond komplett gesperrt, damit nicht andere Fahrzeuge dazwischen fahren können. Teil der Parade waren nicht nur E-Autos, sondern auch E-Busse, E-Motorräder und Segways. Die "E-Parade" war Teil des öffentlichen Tages der Automotive Week" und sollte beweisen, dass es auch heute schon möglich ist, anders unterwegs zu sein. Organisiert wurde die Parade vom Rotary Club Eindhoven Eeckaerde.



"Wir gratulieren unseren holländischen Kollegen! Diese immens lange Parade zeigt, dass Elektrofahrzeuge immer mehr werden. In den Niederlanden genauso wie in Österreich!"







