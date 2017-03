© Wolfgang J.Pucher oekonews/ Laden eines Elektroautos E-Mobilität: Europa muss die Infrastrukturpläne rapid beschleunigen 29.3.2017 Große Transportunternehmen und Umweltorganisationen schlagen gemeinsam Alarm. Gewinn: 1 Milliarde pro Tag für Europa!





© ABB / Laden eines Volvo-Elektrobusses an der Schnellladestation

Brüssel- Gemeinsam fordern Unternehmensvertreter und NGOs die Mitgliedstaaten dazu auf, mit mehr Dringlichkeit vorzugehen und ihre Pläne für eine entscheidende E-Mobilitätsinfrastruktur zu veröffentlichen.



Die EU muss ihre e-mobile Revolution beschleunigen, da ein Umstieg im kommenden Jahrzehnt notwendig ist. Die vielfältige Gruppe - darunter einige der bekanntesten Unternehmen und NGOs in Europa - möchte, dass die EU-Mitgliedsstaaten in ihren Plänen viel mehr Dringlichkeit zeigen, um jene Technologien zu nutzen, die notwendig sind, um saubere Elektrizität als dominierende Stromquelle für den Transport einzusetzen, auch innerhalb der europäischen Städte.



Ein zusammenhängendes und zugängliches Netz von Ladestationen, inclusive normaler, schneller und intelligente Lademöglichkeit, ist ein Weg ohne Umkehr, wenn die Europäer von den großen Schritten in den E-Mobilitätstechnologien profitieren werden. Im Rahmen der Alternative Kraftstoffinfrastrukturrichtlinie 2014 mussten die Mitgliedsstaaten ihre Pläne zur Unterstützung der Gebühreninfrastruktur bis Ende 2016 vorlegen - aber rund die Hälfte davon hat dies noch nicht getan.



Nicolas Erb, Vorsitzender der Plattform für Elektromobilität, stellt fest:

" Europa hat eine riesige Chance mit E-Mobilität an vielen Fronten zu gewinnen. Wir werden wir damit 1 Milliarde Euro oder mehr pro Tag gewinnen, den Europa derzeit für hochverschmutzendes Öl ausgibt, gleichzeitig werden wir den Zugang zur Mobilität enorm erhöhen. Wir schaffen qualitativ hochwertige Arbeitsplätze und wir sparen unzählige Leben, indem wir Luftverschmutzung schneiden. Schauen Sie sich Eisenbahnen an, von Straßenbahnen bis hin zu Hochgeschwindigkeitszügen, die bereits weitgehend elektrisiert sind und die viel energieeffizienter als andere Betriebsarten sind."



E-Mobilität kann eine ruhige Revolution sein, aber es ist eine entscheidende. Neben Metros und Straßenbahnen gibt es jetzt über zwei Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen der Welt - also sind wir an einem Kipppunkt - aber wir müssen auf einen höheren Gang einschalten, um es wirklich umzusetzen. Und das ist es, was die 25 Organisationen, die unsere Plattform bilden, heute fordern."



Neben der rechtzeitigen Umsetzung der Richtlinie über alternative Kraftstoffeinfrastruktur drängen die Mitglieder der Plattform auch die Mitgliedstaaten zu handeln.



Die Forderungen an die Mitgliedsstaaten:



Mehr Ladestationen: Setzen Sie auf die schnell wachsenden Konsumentenbedürfnisse, indem Sie öffentlich zugängliche Ladestationen - auch entlang von Hauptstraßen sowie in städtischen Gebieten - und den Aufbau von Infrastruktur für Elektrobusse im öffentlichen Verkehr unterstützen.



Mehr Flexibilität: Fördern Sie Innovationen, indem sie mehr Flexibilität für die unterschiedlichen Stecksysteme für alle Kfz-Stationen und für Elektrobusse ermöglichen - und sorgen Sie dafür, dass die europäischen Bürger und Behörden das volle Vertrauen in die Lebensfähigkeit ihrer Fahrzeuge haben.



Einfachere Genehmigung und Finanzierung: Förderung der bewährten Praxis für E-Mobilität durch Vereinfachung der Genehmigungsverfahren und Koordinierung der finanziellen Anreize in ganz Europa.



Stärkere Maßnahmen für das Laden von Fahrzeugen in Gebäuden: Die meisten Elektrofahrzeuge laden während des Parkens auf (z. B. zu Hause oder am Arbeitsplatz). So sollten politische Entscheidungsträger Regelungen für das Einbinden von Ladestellen für Elektrofahrzeuge in der Richtlinie über Energieeffizienz von Gebäuden einbinden. Gleichzeitig sollten Genehmigungsverfahren für bestehende Gebäude vereinfacht werden, damit Eigentümer und Mieter die Ladepunkte bereitstellen können.



Erhöhte Ressourcen für die Einbindung in die mittelfristige Überarbeitung des europäischen Haushaltsplans (Mehrjahresfinanzrahmen), um die Ressourcen für eine weitere Elektrifizierung aller Verkehrsträger zu erhöhen.



Multimodalität im Mittelpunkt der eMobility-Strategie: Generieren Sie globale Synergien in der gesamten Wirtschaft, indem sie sicherstellen, dass elektrifizierte öffentliche und private Verkehrsträger (von U-Bahnen bis zu E-Bikes) vollständig in ein kohlenstoffarmes Energiesystem integriert sind.



Die Ende des vergangenen Jahres gestartete Plattform für Elektromobilität ist erstmals eine so vielfältige Allianz aus der Industrie, von Betreibern, Infrastrukturbetreiber, Verkehrsteilnehmern, Städte und Organisationen der Zivilgesellschaft um eine einzige Vision - die Elektrifizierung des Transports - umzusetzen, zur Erreichung zahlreicher, identifizierter Vorteile: Emissionsreduktionen, Effizienzgewinne, bessere Verbraucherservices, Schaffung von Arbeitsplätzen und bessere Gesundheit.



Die nächsten Schritte sind die Integration von schienen- und straßenbasierten Elektrofahrzeugen mit intelligenten Netzen auf der Basis innovativer Technologien, Standards und Marktregeln.



Zitate von Mitgliedern:



Bellona (Jonas Helseth, Direktorin Bellona Europa): "Elektromobilität bietet heute eine Lösung für einige unserer größten Herausforderungen: Neben der Unterstützung der Erreichung unserer Klimaziele durch die Reduzierung der direkten Emissionen aus dem Verkehr und der Speicherung von erneuerbarer Elektrizität. Indem wir unsere starke Abhängigkeit von importiertem Öl reduzieren, kann die Elektromobilität unseren Kampf gegen Europas größten Mörder unterstützen: gefährliche Luftverschmutzung.



Mit einem Viertel der neuen Pkw-Verkäufe, die in Norwegen elektrisch sind, ist die Auswahl eines Elektrofahrzeugs nicht mehr die Ausnahme. Da sich die elektrische Revolution über den Kontinent ausbreitet, wird sie für alle Akteure wichtig sein, die an den Wertschöpfungsketten von Energie und Transport beteiligt sind, um sich strategisch in diesem Rennen zu positionieren. Ein Versagen, dies zu tun, wird auf Kosten des Kontinents laufen, gegen industrielle Wettbewerbsfähigkeit und Lebensfähigkeit."



CER (Dr. Libor Lochman, Geschäftsführer): " Rund 80% des europäischen Eisenbahnverkehrs sind bereits elektrifiziert. Als einer der nachhaltigsten und umweltfreundlichsten Verkehrsträger trägt der Eisenbahnsektor bereits zu nahtlosen Tür-zu-Tür Mobilität bei. "



CHAdeMO (Tokomo Blech, Vertreter der CHAdeMO Association Europe): "Mit einem dichten, schnell aufladenden Netz von EV-Lade-Infrastruktur, um die tägliche Primärladung zu Hause und im Büro zu ergänzen, ist die Angst vor Reichweite kein Hindernis mehr für eine Anschaffung von E-Mobilen.



CHAdeMO, die einzige standardisierte Lösung zur bidirektionalen Aufladung für in Massenproduktion erzeugte E-Fahrzeuge, setzt sich weiterhin für technologische Innovationen in V2X, ein wichtiges Element für einen Umstieg auf erneuerbare Energien ein."



Ecostandards (Thomas Willson, Politikbeauftragter): " Es ist möglich, dass Europa eine Elektromobilitätsinfrastruktur hat, die interoperabel, sicher und kostengünstig ist, um die Treibhausgasemissionen aus dem Verkehrssektor erheblich zu senken. Ehrgeizige Standards und saubere Verkehrspolitik sind entscheidend für das Erreichen dieses Ziels. "



EUROBAT (Alfons Westgeest, Exekutivdirektor): "Batterien stehen im Mittelpunkt der Umstellung auf nachhaltigen Verkehr. Verschiedene Batterietechnologien tragen zur Entcarbonisierung bei und bieten eine verbesserte Leistung und Lebensdauer: Eine starke EU-Batterieproduktionwird daher der Schlüssel zur Gewährleistung der Wettbewerbsfähigkeit sein, für europäische Energie- und Verkehrssektoren."



EURELECTRIC (Generalsekretär Kristian Ruby): "Die Elektrifizierung des Transports ist ein wichtiger Bestandteil der Lösung des europäischen Energiewandels. Mit 56% aller Stromerzeugnisse der EU, die bereits heute aus kohlenstofffreien Quellen stammen, liefert der Treibstoffwechsel signifikant mehr Energieeffizienz und weniger Treibhausgasemissionen. Neben der sauberen Stromversorgung und der neuen EV-Technologie müssen wir dafür sorgen, dass in ganz Europa eine ausreichende Ladungsinfrastruktur für EVs eingeführt wird und dass wir das große Potenzial intelligenter Aufladung erschließen, die den Energieübergang erleichtern kann. Dies bietet dem Elektrizitätssystem und den Endkunden enorme Vorteile. "



Europäisches Kupferinstitut (Hans De Keulenaer, Direktor - Energie & Elektrizität): " Jedes Elektrofahrzeug auf der Straße spart jährlich über tausend Liter Treibstoff, tausend Euro an Treibstoffkosten und drei Tonnen CO2. Mit seiner "DecarbEurope-Initiative" fördert das "European Copper Institut" den substanziellen Beitrag, den Elektrofahrzeuge für die Energie- und Klimaziele der EU schaffen können. "



Renault-Nissan (Marie-France Van-der-Valk, Leiterin des Brüsseler Büros): "Die Elektrifizierung des Transports ist mit immer mehr Beispielen Vorteil für unsere Gesellschaft. Es ist wichtiger denn je, dass die Behörden die Entwicklung voll unterstützen. Ein regulatorischer Rahmen und eines Infrastrukturnetzwerk, das es uns ermöglicht, das volle Potenzial auszuschöpfen, sind ein Muss. "



Smart Energy Demand Coalition (Grace Murray, SEDC Senior Policy Adviser): " Emobilität ist nicht nur ein sauberes und gesünderes Transportmittel, sondern hat auch das Potenzial, eine wesentliche Quelle für Flexibilität im Gesamtsystem zu sein. Die intelligente Aufladung von Elektrofahrzeugen fungiert als Ausgleich und Speicher für das Stromnetz und ist ein wichtiger Bestandteil eines intelligenten Hauses, entscheidend für die Macht der Verbraucher. "



Transport & Environment (Yoann Le Petit, Clean Vehicles und Emobility Officer): " Da Europa seine Stromversorgung entkarbonisiert, bietet Elektromobilität eine einmalige Lösung, um die Fahrzeuge Europas sauberer zu machen. E-Mobilität trägt auch dazu bei, die Lärm- und Schadstoffemissionen drastisch zu reduzieren, was sich auf die Gesundheit der EU-Bürger auswirkt. "



UITP (Umberto GUIDA, Direktor für Forschung und Innovation): " Die Akteure aus dem öffentlichen Verkehrs sind bereit, ihre Rolle bei der Förderung einer breiteren Einführung der Elektrizitätsmobilität in den Städten als eine der Maßnahmen zu ergreifen, die zur Entkarbonisierung der städtischen Mobilität beitragen. Elektrischer Schienenverkehr und saubere, elektrische Busse verbessern die öffentliche Gesundheit und die Lebensqualität für alle Bürger: Sie beseitigen Luftschadstoff-Emissionen und reduzieren Lärm. Natürlich gibt es ein starkes Bedürfnis, dass die notwendige Infrastruktur für das Laden von Bussen schnell und effizient eingesetzt wird. "



UNIFE (Philippe Citroën, Generaldirektorin, UNIFE): "Die Bahn ist bereits der größte Anbieter von Elektromobilität in Europa. Diese herausragende Rolle sollte in einem multimodalen Rahmen für die Entkarbonisierung des Verkehrs weiter ausgebaut werden."



Die Plattform stellte ihre Forderungen am 28.3. am Abend auch dem Europäischen Parlament vor.





