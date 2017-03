© http://www.bmu.de/de/txt/presse/bildarchiv/alle_bilder/ Diesel stirb(t) 26.3.2017 In Europa gehen die Diesel-Einkäufe zurück. Immer mehr Städte verbieten den krebs-verursachenden Kraftstoff. Verkaufen Sie Ihren Diesel, solange es noch geht. Eine Ansichtssache von Lukas Pawek, oekonews-Herausgeber





Der Dieselanteil an den Pkw-Neuzulassungen in Europa sinkt. Die Gründe sind einleuchtend. Seit der Diesel-Affäre wird klar, wie schmutzig auch - oder gerade - neue Diesel-Autos sind. Moderne Diesel-Pkw stoßen mehr Schadstoffe aus als Lastwagen, wie "Die Zeit" neulich berichtete. Immer mehr Städte verbieten, zumindest temporär, Diesel-Autos. Oslo ist hier nur ein Beispiel von vielen. Allein in Deutschland gibt es bereits in über 50 Städten sogenannte Umweltzonen. Die Millionen-Metropolen Paris, Madrid und Mexiko-Stadt wollen bis zum Jahr 2025 sämtliche Diesel-Fahrzeuge aus ihren Städten verbannen, wie "Die Presse" berichtet. Selbst der deutsche Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sprach bereits klar aus: "Der Diesel stirbt". Auch wenn er das Sterbedatum zumindest in Europa noch schönredet. Und wie sieht es in Österreich aus? Wien diskutiert bereits ein partielles Diesel-Verbot, auch wenn die zu unrecht als sauber geltenden neuen Diesel-Autos davon offenbar ausgenommen werden sollen. Aber, was Verbots-Gesetze nicht - oder zu zaghaft - schaffen, wird unweigerlich über finanzielle Maßnahmen geregelt. Erst heute wieder hat Umweltminister Rupprechter klargestellt:

"Käufer von Dieselautos müssen in Zukunft wohl damit rechnen, vom Staat verstärkt zur Kassa gebeten zu werden", wie hier auf orf.at nachzulesen ist.



Vermutlich totaler Preisverfall in den nächsten Monaten

