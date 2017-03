© Donauauen- Bärlauch in den Donauauen Alles zum Thema Bärlauch in Orth bei den Bärlauchtagen 26.3.2017 Die Orther Bärlauchtage überraschen an diesem Wochenende in Orth an der Donau mit einem bunten Programm





© Hans Braxmeier - pixabay.com

Die Donauauen rund um Orth leuchten in saftigem Grün mit weißen Blüten. Es sind nicht nur Schneeglöckchen, die leuchten: Es gibt auch Bärlauch! Jeder der Bärlauch mag, kann sich einfach in der Au etwas davon für eine köstliche und gesunde Mahlzeit pflücken. Grund genug den Bärlauch eine Zeit lang in den Mittelpunkt zu stellen. Darum laden der Dorferneuerungsverein Orth an der Donau mit Unterstützung der Gemeinde und anderer Organisationen zum Bärlauchfest ein. Das Bärlauch-Prinzenpaar und die Bärlauch-Wichtel tauchen auf!

Heute Sonntag gibt es nicht nur Köstliches zum Kosten, sondern auch ein buntes Programm: Die Bärlauchprinzessin und der Bärlauchprinz treffen mit einer ganzen Wichtelschar aus der BärlauchAU kommend in schlossORTH ein. Unterschiedliche Vorträge und eine Suppenverkostung sind weitere Höhepunkte der Bärlauchtage.



Als besonderes Highlight kann die Schlossinsel im SCHLOSSorth kostenfrei besucht werden. Viele Nationalparkstiere sind hier zu sehen.





Artikel Online geschalten von: / holler /