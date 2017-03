© Estellina Esther Grosjean / pixabay.com Wilde Kräuter machen munter! 27.3.2017 "die umweltberatung" motiviert in der Broschüre „Wilde Sachen zum Selbermachen“ und online mit DIY-Fotoanleitungen zum Kochen mit Wildkräutern.





Im Kampf gegen Frühjahrsmüdigkeit und Winterspeck sind Wildkräuter die besten Verbündeten. Wildkräuter wie Löwenzahn und Brennnesseln sprießen jetzt an jeder Ecke. Sie liefern reichlich Vitamine und Eisen und reinigen das Blut. In der Broschüre ‘Wilde Sachen zum Selbermachen’ macht "die umweltberatung" mit einem Wildpflanzenposter und vielen Rezepten Lust auf das Sammeln, Kochen und Haltbarmachen von Wildkräutern und Wildfrüchten. Rezepte mit Wildkräutern gibt‘s auf www.umweltberatung.at/rezepte.





Vitaminreiche Wildkräuter sind die besten Mittel, um uns aus dem Winterschlaf zu holen. Und sie überbrücken die Zeit, bis es wieder frisches Gemüse vom Feld gibt. ‘Brennnesseln eignen sich hervorragend für eine Frischzellenkur im Frühling. Sie sind reich an Vitamin C und Chlorophyll, wirken blutreinigend und stärken mit ihrem hohen Gehalt an Kieselsäure auch das Bindegewebe’, erklärt Mag.a Michaela Knieli, Ernährungsexpertin von "die umweltberatung".



Salat aus der Wiese



Ob Gänseblümchen, Schafgarbe oder Löwenzahn: Unsere Wiesen liefern, was man für eine vitaminreiche Frühjahrskur braucht. Besonders Löwenzahn kurbelt jetzt den Stoffwechsel an. Seine feine, bittere Note harmoniert sehr gut in Frühlingssalaten. ‘Ein Pluspunkt für die Linie: Wer bitter genießt, verliert den Heißhunger auf Süßes. Und eine Garnitur Gänseblümchen hält den Cholesterinspiegel in Schach’, sagt Michaela Knieli.



Die Broschüre Wilde Sachen zum Selbermachen unterstützt mit dem Wildpflanzenposter und vielen Rezepten beim Sammeln, Kochen und Haltbarmachen von Kräutern und Wildobst. Sie umfasst 56 Seiten im A5-Format und ist um € 4,50 plus € 3,- Versandkosten bei "die umweltberatung" erhältlich. Information und Bestellung bei "die umweltberatung", Tel. 01 803 32 32.



Auf www.umweltberatung.at/diy zeigt "die umweltberatung" Schritt für Schritt die Zubereitung einer Wildkräutersuppe. Das Infoblatt ‘Vitamine aus Wildpflanzen und Keimlingen’ gibt Tipps zum Selberziehen von Keimlingen und zum Sammeln und Verarbeiten von Wildpflanzen. Kostenloser Download auf www.umweltberatung.at/vwk.



Viele Rezepte mit Wildkräutern und Wildgemüse auf www.umweltberatung.at/rezepte.



