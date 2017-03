© Astrid Knie / Lebendiger Windpark mit unzähligen kleinen Windrädern, die Strom erzeugen Lebendes Windrad: Erstmals Windpark am Wiener Heldenplatz 26.3.2017 Ein Vorbild für die Ökostromnovelle: So einfach können Windräder zur Stromerzeugung gebracht werden





Wien Heldenplatz - Mehr als 260 begeisterte Menschen brachten am Freitag als lebendes Windrad den ersten Windpark am Heldenplatz zum Leuchten und stellten damit einen Weltrekord auf. Unter dem Motto ‘Mehr Wind für Ökostrom’ forderten sie damit den Nationalrat auf, den 260 genehmigten Windrädern, die in der Warteschlange hängen, die Errichtung zu ermöglichen. ‘Viel positive Energie und noch mehr Rückenwind senden wir damit an den Nationalrat, das Ökostromgesetz wieder zu einer Erfolgsgeschichte zu machen, damit es mehr Ökostrom für Österreich bringen kann’, so Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.



Weltrekord geglückt

260 Menschen für 260 Windräder

Mehr Wind für Ökostrom



Artikel Online geschalten von: / holler /