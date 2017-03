© IG Windkraft / Lebendes Windrad am Heldenplatz Weltrekordversuch: Lebendes Windrad erzeugt Strom am Wiener Heldenplatz 24.3.2017 Wind machen für mehr Ökostrom!





Heute am späten Nachmitttag werden sich KlimaschützerInnen zusammenfinden und gemeinsam den ersten Windpark am Heldenplatz, Mitten in Wien, errichten und damit Strom erzeugen. Mit Pustekraft werden viele Kleinstwindräder zum Leuchten gebracht und vorgeführt wie leicht man mit neuen Windrädern Strom erzeugen kann. Unter dem Motto: "Wind machen für mehr Ökostrom" wird der Abbau der Warteschlange der 260 genehmigten Windräder durch die kleine Ökostromnovelle gefordert. "Derzeit bringt der Entwurf der kleinen Ökostromnovelle nicht mehr Ökostrom für Österreich", erklärt Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft und fordert: "Heiße Luft alleine ist zu wenig. Wir brauchen frischen Wind für mehr Ökostrom."



Weltrekordversuch Mitten in Wien

Windkraft bringt Arbeitsplätze und Klimaschutz

