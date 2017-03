© Jeremiah Armstrong/WWF Canada - EARTH HOUR Schriftzug EARTH HOUR 2017: Licht aus für den Klimaschutz! 24.3.2017 Weltweite Aktion: Licht aus fürs Klima am 25. März um 20:30h





Bald ist es wieder so weit: Am Samstag, den 25. März 2017, findet die nächste EARTH HOUR statt! Machen Sie mit, wenn überall auf dem Globus zwischen 20:30 und 21:30 Uhr Lokalzeit die Lichter ausgeschaltet werden – als Zeichen für den Schutz unseres Planeten und der Forderung nach mehr Klimaschutz.



Größte Klimaschutz-Aktion der Welt

Die WWF EARTH HOUR ist eine einfache Idee, die rasend schnell zu einem weltweiten Ereignis wurde: Als 2007 das erste Mal zur EARTH HOUR das Licht ausgeschaltet wurde, passierte dies nur in einer Stadt: Sydney. Inzwischen wächst die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr. 2016 haben über 7.000 Städte in 178 Ländern auf allen Kontinenten mitgemacht.



Bei Tausenden Denkmälern und berühmten Sehenswürdigkeiten gingen die Lichter aus. Auch in Österreich wurden im letzten Jahr die Wahrzeichen aller Landeshauptstädte für eine Stunde verdunkelt. Die EARTH HOUR ist längst zur größten globalen Bewegung und Symbol für mehr Klimaschutz geworden.



Auch die OEKONEWS-Redaktion schaltet selbstverständlich das Licht aus!



Videobotschaft von Bundeskanzler Kern zur EARTH HOUR:





Artikel Online geschalten von: / holler /