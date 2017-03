© ERP UN-Bericht: Billionengewinne durch mehr Ressourceneffizienz 24.3.2017 Ressourceneffizienzsteigerung könnte der Weltwirtschaft jährlich bis zu zwei Billiarden zusätzlich einbringen. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Bericht des UN-Umweltprogramms.





Der Bericht ‘Resource Efficiency: Potential and Economic Implications’ führt als Beispiel ein Programm in Großbritannien an. Zwischen 2005 und 2010 sorgte es dafür, dass sieben Millionen Tonnen an Abfällen recycelt wurden, die eigentlich für Deponien vorgesehen waren. Dadurch sanken die Geschäftskosten um fast 180 Millionen Euro und es wurden sechs Millionen Tonnen an CO2-Emissionen eingespart.



Darüber hinaus würde eine nachhaltige Nutzung von Rohstoffen und Energie dazu beitragen, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius zu begrenzen, so der Bericht. ‘Ökologisch gesehen, ist das eine Win-win-Situation’, so Erik Solheim, Leiter des UN-Umweltprogramms, mit Blick auf die Forschungsergebnisse.



Der Bericht erschien nur drei Tage, nachdem sich die Europaabgeordneten dafür ausgesprochen hatten, das im Paket für die Kreislaufwirtschaft bis 2030 angestrebte Recyclingziel auf 70 Prozent anzuheben.



Verwandte Artikel:



Artikel Online geschalten von: / holler /