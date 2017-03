© Epple Dokumentation "Hainburg 84 - Eine Bewegung setzt sich durch" ORF 3 24.3.2017 Eine Kurzfassung der vom OEKONEWS-Team produzierten Dokumentation ist am Samstag und Sonntag im ORF zu sehen





Mehr 30 Jahre ist es her, dass der Widerstand gegen ein geplantes Wasserkraftwerk in den Donauauen östlich von Wien die Republik entzweite. Was hätte dies für die Donau und ihren Wasserlauf bedeutet? Wie lief der Protest damals ab, wie war die Stimmung unter den Demonstranten und in der Bevölkerung? Wie kam es letztlich zum Erfolg?



Die Besetzung der Hainburger Au war ein Moment des zivilen Ungehorsams, der die österreichische Gesellschaft vehement verändert hat. Der Bau eines Donaukraftwerks unterhalb Wiens konnte verhindert werden, gegen den Willen der Regierung. Mit Methoden gewaltfreien Widerstands, mit dem Einsatz vieler Einzelner für das Ganze. GLeichzeitig wurde der Grundstein für die Gründung einer grünen Partei in Österreich und für ökologische Politik gelegt. In der Dokumentation stehen nicht die Promis im Vordergrund, sondern maßgeblich beteiligte Aktivisten von damals erzählen ihre dramatischen Erinnerungen über die Au-Besetzung im Winter 1984.





Wir freuen uns, dass ORF 3 eine Kurzfassung unserer Doku "HAINBURG 84 Eine Bewegung setzt sich durch" ausstrahlt, die den historischen Teil vor den Vorhang bringt.



Der Film- und Tourismusverein Hainburg hat gemeinsam mit dem OEKONEWS-Team lange Zeit daran gearbeitet, diese Österreich prägende Geschichte aufzuarbeiten.



Samstag 25.3.2017 22.25 Uhr

Sonntag 26.3.2017 03:35 Uhr

Sonntag 26.3.2017 09:00 Uhr

Montag 27.3.2017 00:15 Uhr





