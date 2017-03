© OpenClips/ pixabay.com EU-Kommission begrüßt Einigung für verbessertes Energieeffizienz-Label 23.3.2017 Die Verhandlungsführer des Europäischen Parlaments und des Rates haben sich auf ein überarbeitetes Energieeffizienz-Label geeinigt.





Damit wird die derzeitige Skala von A+++ bis G durch eine klare und nutzerfreundlichere Skala von A bis G ersetzt. So werden die Energielabels für die Verbraucher besser verständlich und ermöglichen ihnen fundierte Kaufentscheidungen. Wie Verbraucherumfragen gezeigt haben, achten rund 85 % der Bürgerinnen und Bürger in Europa beim Kauf eines Produkts auf das Energieeffizienzlabel. Miguel Arias Cañete, Kommissar für Klimapolitik und Energie betonte den hohen Stellewert energieeffizienter Haushaltsgeräte für den Klimaschutz: ‘Dies sind gute Neuigkeiten für die Verbraucherinnen und Verbraucher und die Unternehmen in Europa, aber auch für die Energiekosten und das Klima. Gemeinsam mit den Ökodesign-Vorschriften ermöglicht das überarbeitete Energieeffizienzlabel den Haushalten jedes Jahr Einsparungen von knapp 500 EUR und den Herstellern und Einzelhändlern Einnahmensteigerungen von mehr als 65 Mrd. EUR pro Jahr."



Die wichtigsten Änderungen:



- Rückkehr zur klareren Skala von A bis G durch den Wegfall der unübersichtlichen Kennzeichnung mit A+ bis A+++ innerhalb einer vorgegebenen Frist;



- Einführung eines Produktregisters zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Marktüberwachung;



- Einführung einer öffentlichen Datenbank mit allen Energieeffizienzkennzeichen als wirksameres Instrument für die Verbraucherinnen und Verbraucher beim Vergleich der Energieeffizienz von Haushaltsgeräten;



- zukunftsorientierte Bestimmungen zu Software-Updates und intelligenten Geräten und ausdrückliches Verbot der Nutzung von Abschalteinrichtungen.



Die nächsten Schritte



Nach der im ‘Trilog’ zwischen den Verhandlungsführern des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission erzielten politischen Einigung muss der Text nun förmlich vom Europäischen Parlament und vom Rat gebilligt werden. Danach wird die überarbeitete Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.





Hintergrund



‘Energieeffizienz an erster Stelle’ ist ein zentrales Leitmotiv der Strategie für die Energieunion. Energieeffizienz ist ein wirksames Mittel zur Verringerung der Emissionen, ermöglicht den Verbrauchern Einsparungen und verringert die Abhängigkeit der EU von fossilen Brennstoffimporten. Seit ihrer Einführung vor zwanzig Jahren dient die Energieverbrauchskennzeichnung als Anreiz für die Entwicklung einer immer größeren Zahl energieeffizienter Produkte. Nun ist die vorgeschriebene Kennzeichnung zu komplex geworden. Im Juli 2015 schlug die Kommission daher vor, zum ursprünglichen Label mit der einfacheren Skala von A bis G zurückzukehren, die den Verbrauchern gut vertraut ist.





