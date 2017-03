© oekonews Holler/ Laden eines Kia Soul EV Eine erdölfreie Mobilität ist möglich 23.3.2017 Energiewende auch im Verkehr möglich- Kleine Ökostromnovelle muss mehr Ökostrom bringen





Der Energieverbrauch muss im nächsten Jahrzehnt halbiert werden. So verlangt es das Klimaprotokoll von Paris. Die Realität sieht leider anders aus. Energieverbrauch und CO2-Emissionen steigen. Elektromobilität könnte einen wichtigen Beitrag zur Energieeinsparung leisten.



"Damit die Energiewende im Verkehr gelingt, braucht es eine umfassende Mobilitätswende. Für eine klimaverträgliche E-Mobilität ist wesentlich, dass der Strom aus erneuerbarer Energie kommt", betont Ulla Rasmussen, Verkehrsexpertin vom VCÖ.



"Wenn die erste Ökostromnovelle seit fünf Jahren in der derzeitigen Form zu weniger Ökostrom führt als vorher, werden wir zur energiepolitischen Lachnummer in Europa. Wir brauchen daher Steigerungen in allen Technologien, speziell die sofortige Umsetzung aller bereits bewilligten Projekte", ergänzt Peter Püspök, Präsident des Dachverbandes Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ).



Seit 1997 ist der Energieverbrauch in Österreich um 30% gestiegen. Zusätzlich haben mit der bisherigen Art der Energiebreitstellung die CO2-Emissionen stark zugenommen und die Klimabilanz hat sich stetig verschlechtert. Seit dem Klimaabkommen von Paris ist aber klar, dass wir unseren Lebensstil auf Dauer nur halten können, wenn wir dafür zukünftig deutlich weniger Energie einsetzen und auf eine Versorgung aus erneuerbaren Quellen umstellen. 28% der CO2-Emissionen werden in Österreich durch den Verkehr verursacht. Die Emissionen beim Verkehr sind in den letzten 25 Jahren gar um unglaubliche 60% gestiegen. "Der Energieverbrauch des Verkehrs ist durch Vermeiden, Verlagern und verbesserter Energieeffizienz stark zu verringern", erklärt Ulla Rasmussen, Verkehrsexpertin vom VCÖ und ergänzt: "E-Motoren sind um ein Vielfaches energieeffizienter. Für die Klimabilanz ist unverzichtbar, dass der Strom aus erneuerbaren Quellen kommt. Es braucht neue, zusätzliche Ökostromanlagen, die auch im Einklang mit dem Naturschutz stehen müssen."



E-Mobilität ist besonders effizient und schützt das Klima

Elektrisch fahren: Nur mit 100% erneuerbare Energie



